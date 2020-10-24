MAÇ SONUCU | Ümraniyespor 1-1 Altınordu

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi 5 puana, İzmir temsilcisi ise 13 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmet İlhan Özek'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Türkaslan'a çarparak ağlara gitti. 0-1

58. dakikada Ahmet Dereli'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Metehan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Eyüp kornere çeldi.

75. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'ın içeri yaptığı ortada top savunmadan ceza sahası dışı sol çaprazına düştü. Ercan'ın gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

84. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş'un ortasında arka direkte Zivkovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mert Bulut

Ümraniyespor: Ahmet Türkaslan, Alaattin Okumuş, Fernandes, Glumac, Ercan, Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Muammer Taşkan (Zivkovic dk. 59), Mayi (Yusuf Emre Gültekin dk. 46), Bentley (Gomis dk. 46 (Yunus Emre Mertoğlu dk. 90+5), Hüseyin Çolak (Turgut Doğan Şahin dk. 69)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Eser, Emirhan Çalışkan

Teknik Sorumlu: Şenol Demir

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Furkan Çil (Birhan Vatansever dk. 90+4), Muhammed Mert (Muzaffer Kocaer dk. 46), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Hüsamettin Yener dk. 64), Metehan Mimaroğlu (Oğuzhan Akgün dk. 81), Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 65)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Yusuf Can Esendemir, Burak İnce, Emre Çeltik, Altuğ Taş

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Ahmet İlhan Özek (dk. 25) (Altınordu), Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Şenol Demir (Teknik Sorumlu), Alaattin Okumuş, Turgut Doğan Şahin, Vasco Fernandes (Ümraniyespor), Oğulcan Ülgün, Enis Destan (Altınordu)