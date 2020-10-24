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MAÇ SONUCU | Samsunspor Keçiörengücü 4-2 | TFF 1. Lig 7. hafta

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Samsunspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü mağlup etti. Maçtaki altı golün yarısının, uzatma dakikalarında gelmesi dikkat çekti.

Güncellenme: 21:34, 24/10/2020
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MAÇ SONUCU | Samsunspor Keçiörengücü 4-2 | TFF 1. Lig 7. hafta

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Samsunspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup etti.

Samsunspor bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı. Keçiörengücü ise 13 puanda kaldı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Atay, Ogün Kamacı, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah, Kerem Can, Veli, Erkam, Caner (Erhan dk. 77), Ferhat (Ercan dk. 77), Savicevic, İlyas Kubilay (Oğuz dk. 67), Guido, Burak Çalık (Gyasi dk. 71), Nadir Çiftçi (Ahmethan dk. 71)

Yedekler: Furkan, Yameogo, Enes

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet, Mert, Abdulkadir (Emre Oruç dk. 90+2), Süleyman (Dodoo dk. 80), Soner, İrfan (Burak dk. 46), Uğur, Cem, Alper Yılmaz (Manaj dk. 66), Kone

Yedekler: Muhammed, Ogün, Bilal, Osman, Tahir

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Nadir (dk. 49), Burak (dk. 54), Gyasi (dk. 90+1), Oğuz (dk. 90+4) (Samsunspor), Kone (dk. 52), Cem (dk. 90+5) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Erkam, Burak, Ertuğrul Sağlam (T.D.) (Samsunspor), Burak, Süleyman (Ankara Keçiörengücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 12′ Defanstan atılan uzun pasta kaleyi karşısında gören Cem Ekinci'nin şutunu kaleci Nurullah uzaklaştırdı.
  • 20′ Kaleye 25 metre uzaklıktan İrfan'ın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak direğin yanından kornere çıktı.
  • 39′ Caner'in ortasında Burak'ın kayarak vuruşu üst direkten geri döndü.
  • GOL! 49′ İlyas'ın şutunda kaleciden seken topu Nadir Çiftçi tamamlayarak, filelere yolladı.
  • GOL! 52′ Samsunspor'un kaptırdığı topta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kone, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
  • GOL! 54′ İlyas'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Burak'ın dokunuşu Samsunspor'u tekrar öne geçirdi.
  • 74′ Kerem’in kullandığı köşe vuruşunda Guido’nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
  • 79′ Ahmethan’ın zor pozisyondaki güzel şutunu kaleci Metin çeldi.
  • 84′ Klas çalımlarla ceza sahası içine giren Gyasi’nin şutu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
  • 86′ Abdülkadir’in sağdan getirdiği topta Soner’in şutunu kale çizgisi önünde Samsunspor savunması çeldi.
  • GOL! 90+1′ Kontra atakta Oğuz’un pasında Gyasi topu boş kaleye yolladı.
  • GOL! 90+4′ Ahmet’in şutunda kaleciden dönen topa ceza sahası dışından vuran Oğuz’un şutu filelerle buluştu.
  • GOL! 90+5′ Cem Ekinci çalımlarla girdiği Samsunspor ceza sahasında topu filelere yolladı.
Keçiörengücü Samsunspor tff 1.lig