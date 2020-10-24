MAÇ SONUCU | Manchester United Chelsea 0-0 | Premier Lig 6. hafta

İngiltere Premier Lig’in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester United’ın, Old Trafford’da Chelsea’yi konuk ettiği maçta futbolseverler gol izleyemedi. Başladığı gibi 0-0 sona eren karşılaşmada Edinson Cavani, yeni takımı Manchester United ile ilk maçına çıktı.

İki takımın da liderlik yarışından kopmamak için mutlak üç puan parolası ile çıktığı karşılaşma, oldukça kısır geçti. Kaleyi toplam 5 şutun bulduğu maçta hem Manchester United, hem de Chelsea, gol atmayı başaramadı. Manchester United, rakibine oranla daha atak bir futbol sergilese de, tabelayı değiştirecek golü ağlara bırakamadı.

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Manchester United ile anlaşan Cavani, karşılaşmanın 58. dakikasında Daniel James’in yerine oyuna dahil oldu. Uruguaylı yıldız, ilk kez formasını giydiği ‘Kırmızı Şeytanlar’ın skoru değiştirecek golü atmasına yardımcı olamadı.

Bu beraberlikle Manchester United’ın puanı 7’ye, Chelsea’nin puanı ise 9’a yükseldi.

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