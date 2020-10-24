MAÇ SONUCU | Gaziantep FK 1-0 Konyaspor

Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.

PFDK’dan ceza alan teknik direktör Sumudica’nın tribünde yer aldığı maçta ev sahibi takım, galibiyet golünü Muhammmet Demir ile buldu. Oyuna 65. dakikada Kenan Özer’in yerine giren Muhammmet, Enver Cenk’in kornerden yaptığı ortada kafa vuruşu yaparak fileleri havalandırdı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince Gaziantep FK sezonun ilk galibiyetini, Konyaspor ise ilk yenilgisin tattı!

Bu sonuçla ev sahibi takım 7 puana yükselirken, konuk takım 6 puanda kaldı.

Gaziantep FK gelecek hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda, Konyaspor ise sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.

GAZİANTEP FK’NIN BERABERLİK SERİSİ BOZULDU

Sezona 3-1’lik Galatasaray yenilgisiyle başlayan Gaziantep ekibi, ardından 4 beraberlik elde etti;

Karagümrük 2-2

Göztepe 2-2 (D)

Trabzonspor 1-1

Antalyaspor 1-1 (D)

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Furkan, (Kozulj dk. 65) Toşca, Kana Bıyık, Djilobodji, Kenan (Muhammet Demir dk. 65), Oğuz Ceylan (Olkowski dk. 46), Sousa (Amedej Vetrih dk. 46), Güray Vural (Enver Şahin dk. 65), Maxim, Dicko

Yedekler: Çağlar Akbaba, Kubilay Aktaş, Jefferson, Mirza, Tetteh

Teknik Direktör: Marius Sumidica

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdulkerim, Guilherme, Musa (Oğuz Kağan Şener dk. 46), Jevtovic, Ömer Ali, Miya (Cikalleshi dk. 77), Milosevic (Shengelia dk. 65), Kravets

Yedekler: Eray, Adil, Hurtado, Alper, Erten, Eduok, Şener

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Muhammet Demir (dk. 76) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: İsmail Kartal (Teknik Direktör), Guilherme, Milosevic, Miya, Ahmet Çalık, Sehic (İ.H Konyaspor), Dicko, Güray, Vetrih (Gaziantep FK)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık’ın altıpas üzerinden vuruşu kaleci Günay'ın takibinde auta çıktı.

18. dakikada İ.H Konyasporlu Milosevic'in pasını karşılayan Miya'nın şutu az fakla auta çıktı.

32. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Furkan'ın çektiği şutu İ.H Konyaspor defansı engelledi.

42. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, İ.H Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bir pozisyona itirazından dolayı sarı kart gösterdi.

68. dakikada Ömer Ali Şahiner’in rakip ceza sahasının dışında kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

72. dakikada Skubic’in ortasında Levan Shengelia'in gelişene vurduğu top kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Cenk Şahin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada Guilherme’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top dışarı gitti.