Hükümet Marcus Rashford’un yardım talebini reddetti, sosyal medya devreye girdi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın 22 yaşındaki forveti Marcus Rashford’un yardıma muhtaç çocuklar için sürdürdüğü mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Genç yıldız salgının başladığı günlerde öğrencilere ücretsiz yemek yardımının durdurulması kararına karşı çıkmış ve İngiltere hükümetine bu kararında geri adım attırmıştı. Daha sonra Noel ve yaz tatillerinde yemek indirimi alamayacak olan çocuklarla ilgili girişimde bulunan Rashford’un bu hamlesi ise meclis komisyonu tarafından reddedildi.

Rashford’un kampanyası, muhalefetteki İşçi Partisi tarafından Avam Kamarası’na sunulan bir önergeyle oylamaya açıldı ve 322 ret oyuna karşı 261 kabul oyuyla reddedildi. Teklife karşı oy verenler arasında Başbakan Boris Johnson da vardı.

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Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin 365 gün ücretsiz yemek hakkına sahip olması konusuna, hükümetin olumsuz geri dönüş yapmasının ardından sosyal medyayı devreye sokan Rashford şimdiden binlerce bağış almayı başardı.

Rashford’un çağrısıyla harekete geçen düzinelerce işletme, tatil günlerinde öğrencilere ücretsiz yemek vereceklerini duyurdu. Manchester ve Liverpool belediye başkanları da bu dayanışmaya katılacaklarını belirtti.

Ünlü futbolcu, kendisine ulaşan şirketlerin desteklerini tek tek hesabından paylaşarak yardıma muhtaç kişilere iletilmesini sağlıyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp “Marcus’un başlattığı şey inanılmaz ve çok güzel. Kulüpler arasındaki tüm rekabete rağmen, bu tarz olaylarda futbolcular insan olarak her zaman birleşmiştir. Rashford’un bunu yapmak zorunda olması utanç verici ama aynı zamanda harika. Umarım annesi onunla gerçekten duyar. Onu tanımıyorum ama ben bile gurur duyuyorum.”

YARDIMLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Birleşik Krallık’ta binlerce çocuk, ailelerinin düşük gelirlere sahip olması nedeniyle ücretisiz okul yemeği alıyor. Ancak Noel tatili için okullar bittiğinde yardımların kesileceği için çocukların aç kalması endişesi oldukça fazla.

Çocukken kendisi de ücretsiz okul yemeği desteği alan Rashford bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyor. Bu yılın başlarında düzenlediği kampanya ile, İngiltere hükümetinin salgının ortasında ücretsiz okul yemeği yardımını uzatmama kararını tersine çevirmeyi başarmıştı.

Gıda yoksulluğuyla mücadele çalışmaları nedeniyle kısa süre önce Britanya İmparatorluk Nişanı ile ödüllendirilen Rashford, bu savaşı sürdüreceğine söz verdi ve çabalarının arkasında birleşmek için herkesi mücadeleye çağırdı.

Tory Milletvekili ve Eğitim Komitesi Başkanı Robert Halfon: “Bu karar benim için çok zordu. Önceki gece uyuyamadım. Corona virüsü ile yaşadığımız için bunu yapmak zorunda olduğumu hissettim. Ailelerin yüzde 32’Si gelirlerinde önemli bir kayıp yaşadı ve binlerce insan işini, geçim kaynağını kaybetti. Aç kalan çocuklar söz konusu. Neden yardım edemiyoruz?”

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