Futbolda ikinci dalga

2020'nin başından itibaren dünya ile birlikte futbolu da vuran yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını, milli takım arasıyla yeniden kendini gösterdi.

Ekim ayında sadece Avrupa'dan Güney Amerika'ya 251 futbolcu milli takım maçlarına giderken kamplarda çok sayıda vaka ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle geçen sezonun sarkmasının ardından sıkıştırılmış fikstüre milli maçlar da eklenince ağır ve uzun süreli sakatlıklar da kendisini gösterdi.

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmanın ardından üç oyuncusunun testi pozitif çıkan Salzburg, milli kamplara hiçbir futbolcusunu göndermeyeceğini açıkladı.

Ajax 4 Afrikalı futbolcusu; Kudus, Labyad, Mazraoui ve Traore'ye milli takıma gitme izni vermedi. Bu kararın arkasında birçok Avrupa ülkesinde, yurtdışından dönüşte 15 günlük zorunlu karantina kararı da yatıyor.

VİRÜSLE DÖNDÜLER

Corona virüsü ile en iyi mücadele eden Almanya bile mağdur oldu. İsviçre Milli Takımı'na giden Akanji'nin yanı sıra Mali'nin Gana ile ülkemizde oynadığı hazırlık maçında Haidara pozitif çıktı. Bayern'den Gnarby hastalığa yakalandı. Fransa Ümit Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Hertha Berlin'li Guendouzi, Almanya'ya virüsü getirdi. Belçika kampına giden Club Brugge'ün eski Liverpool'lu kalecisi Mignolet'nin testi de pozitif çıktı.

RONALDO BİLE KURTULAMADI

Milli takım kafilelerinde ilk haber Ukrayna'dan geldi. Üç kalecisi Pyatov, Lunin ve Pankiv corona virüsüne yakalanınca Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 45 yaşındaki yardımcısı olan eski file bekçisi Oleksandr Shovkovskiy'yi Fransa ile oynanan hazırlık maçında yedek kulübesine yazdırmak zorunda kaldı. Kendisine çok dikkat eden Cristiano Ronaldo bile milli takımda corona virüsü kaptı.

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GANA’DAN İKİ VAKA GELDİ

Milli aranın ardından ligimizde de 4 vaka çıktı. Beşiktaş'tan Mensah, Trabzonspor'dan Ekuban ve Kayseri'den Attamah, Gana Milli Takımı'ndan ‘pozitif' döndü. Fas Milli Takımı'na giden F.Bahçeli Nabil Dirar'ın testi de pozitif çıktı. Karantinaya alınan futbolcular, takımlarının son maçlarında görev alamadı. Kayseri, Hatay ve Malatya'da milli ara dönüşü vakalar arttı.

KULÜPLERDEN MİLLİ VETO

Kuzey Amerika'daki bazı kulüp ve federasyonlar, virüs korkusundan futbolcularını Güney Amerika'daki eleme maçlarına göndermeyi reddetti. Bunda haksız olmadıkları da ortaya çıktı. Peru Milli Takımı'na giden ABD'nin Sounders takımının forveti Ruidiaz ve Valera corona virüse yakalandı.

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