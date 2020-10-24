CANLI | Erzurumspor-Galatasaray

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Erzurumspor deplasmanı çıkacak. Kazım Karabekir Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın başlama saati 19.00. Her iki takım da 6. haftaya 7 puanla girerken, Erzurumspor geçen haftayı Hatayspor’daki corona vakaları nedeniyle maç oynamadan geçmişti. Sarı-kırmızılılar ise sahasında Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

İLK 11’LER

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

Yedekler:Kayacan, Teikeu, Gökhan, Cenk, Osman, Donald, Rashad Muhammed, Sadiku, Hamroun, Sissoko

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Galatasaray: Okan, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Kılınç, Falcao

Yedekler: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Ali Yavuz, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

SAAT: 19.00

STAT: Kazım Karabekir

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN Sports 1

3. RANDEVU

BB Erzurumspor ile Galatasaray bugüne kadar 2 resmi maçta karşılaştı. İki takım daha önce Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda rakip oldu. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, 1 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu maçlarda Aslan'ın 2 golüne, Erzurum ekibi 1 gol ile karşılık verdi.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray Süper Lig’in ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor’a yenildi. Aslan, geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı ile birlikte bu kötü seriyi bitirip, çıkışa geçmek istiyor.

2 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da BB Erzurumspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbul'da oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray’da Feghouli ve Linnes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Uzun süredir sakatlığı devam eden Muslera’nın dışında Sekidika ile Emin Bayram da Erzurum’a götürülmedi. Ayrıca Etebo da sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamıyor.

Erzurumspor’da ise Kaan Kanak, Petrus Boumal ve Oltan Karakullukçu kadroda olamayacak isimler.