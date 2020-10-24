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Emre Kılınç: Nerede oynadığımın önemi yok

,Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, gol attığı 2-1'lik Erzurumspor galibiyeti sonrasında konuştu.

Güncellenme: 21:42, 24/10/2020
Haberler Futbol
Emre Kılınç: Nerede oynadığımın önemi yok

Süper Lig’in 6. haftasında Erzurumspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray’da Emre Kılınç, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Emre, “Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarıda 10 kişi kalmamız bizi etkiledi. Galibiyet serisi yakalamamız için Erzurum deplasmanı önemliydi. Burası zor bir deplasman, rakım çok yüksek” diye konuştu.

Kendi performansını da değerlendiren sarı-kırmızılı futbolcu, “Takıma katkı verebiliyorsam, taraftarlar ve takım arkadaşlarım benden memnunsa nerede oynadığımın önemi yok” ifadelerini kullandı.

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