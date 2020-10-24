MAÇ SONCU | Medipol Başakşehir Antalyaspor 5-1 | Süper Lig 6. hafta

Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti. İlk 35 dakikası adeta gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Başakşehir’in gollerini Visca (2), İrfan Can, Crivelli ve Giuliano kaydetti. Antalyaspor’un tek golü Podolski’den geldi. Antalyaspor, 41. dakikada Amilton’un kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Sezonun ilk 5 maçında sadece 2 gol kaydedebilen, onu da geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında bulan Başakşehir, Antalyaspor ağlarını dört kez havalandırarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. İlk 35 dakikada dört gol birden atan ev sahibi ekip, daha sonra kontrollü bir oyunla skoru korumasını bildi. Maçın son bölümünde bir gol daha bulan Başakşehir, haftayı farklı galibiyetle tamamladı.

Maçın 11. dakikasında Visca’nın penaltısıyla öne geçen Başakşehir, 14. dakikada Podolski’nin golüne engel olamadı. Yediği gole rağmen oyundan düşmeyen ev sahibi ekip, 23. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Yine topun başına geçen Visca’nın vuruşu, Boffin’den döndü. Boşnak futbolcu, dönen top sonrası ağları havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.

İrfan Can Kahveci, 27. dakikada Visca’nın asistinde farkı ikiye çıkardı. Crivelli, 35. dakikada sahneye çıkarak skoru 4-1’e taşıdı. 41. dakikada Amilton, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulmayınca, ilk yarı 35. dakikada gelen 5 golle 4-1 sona erdi.

İkinci yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyan Başakşehir, daha çok uzaktan şutlarla gol bulmaya çalıştı. Antalyaspor ise bir kişi eksik oynamanın da verdiği dezavantajla, pek fazla gol pozisyonuna giremedi. Maçta son sözü, 83. dakikada Giuliano söyledi.

Başakşehir, bu galibiyetle puanını 7’ye yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Başakşehir 5-1 Antalyaspor