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MAÇ SONCU | Medipol Başakşehir Antalyaspor 5-1 | Süper Lig 6. hafta

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan, ilk 5 haftada gol atmakta zorlanan son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor karşısında fırtına gibi esti. Maçı farklı kazanan Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Antalyaspor, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Güncellenme: 20:58, 24/10/2020
Haberler Antalyaspor
MAÇ SONCU | Medipol Başakşehir Antalyaspor 5-1 | Süper Lig 6. hafta

Süper Lig’in 6. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 4-1 mağlup etti. İlk 35 dakikası adeta gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada Başakşehir’in gollerini Visca (2), İrfan Can, Crivelli ve Giuliano kaydetti. Antalyaspor’un tek golü Podolski’den geldi. Antalyaspor, 41. dakikada Amilton’un kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

Sezonun ilk 5 maçında sadece 2 gol kaydedebilen, onu da geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında bulan Başakşehir, Antalyaspor ağlarını dört kez havalandırarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. İlk 35 dakikada dört gol birden atan ev sahibi ekip, daha sonra kontrollü bir oyunla skoru korumasını bildi. Maçın son bölümünde bir gol daha bulan Başakşehir, haftayı farklı galibiyetle tamamladı.

Maçın 11. dakikasında Visca’nın penaltısıyla öne geçen Başakşehir, 14. dakikada Podolski’nin golüne engel olamadı. Yediği gole rağmen oyundan düşmeyen ev sahibi ekip, 23. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. Yine topun başına geçen Visca’nın vuruşu, Boffin’den döndü. Boşnak futbolcu, dönen top sonrası ağları havalandırarak kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.

İrfan Can Kahveci, 27. dakikada Visca’nın asistinde farkı ikiye çıkardı. Crivelli, 35. dakikada sahneye çıkarak skoru 4-1’e taşıdı. 41. dakikada Amilton, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulmayınca, ilk yarı 35. dakikada gelen 5 golle 4-1 sona erdi.

İkinci yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyan Başakşehir, daha çok uzaktan şutlarla gol bulmaya çalıştı. Antalyaspor ise bir kişi eksik oynamanın da verdiği dezavantajla, pek fazla gol pozisyonuna giremedi. Maçta son sözü, 83. dakikada Giuliano söyledi.

Başakşehir, bu galibiyetle puanını 7’ye yükseltti. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Başakşehir 5-1 Antalyaspor

  • 90′ Maç sona erdi.
  • GOL! 83′ Giuliano’nun golüyle Başakşehir farkı dörde çıkardı.
  • 66′ Visca’nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.
  • 60′ Podolski’nin ceza sahasının dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan çektiği şut çerçeveyi bulmadı.
  • 50′ Ceza sahasının dışından Deniz Türüç’ün şutu auta gitti.
  • 46′ İkinci yarı başladı.
  • 45′ İlk yarı sona erdi.
  • 45′ Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Demba Ba’nın çektiği şut kaleyi bulmadı.
  • 41′ Antalyaspor’da Amilton, 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
  • GOL! 35′ Başakşehir, Crivelli’nin attığı golle skoru 4-1’e taşıdı.
  • GOL! 27′ İrfan Can Kahveci’nin attığı muhteşem golle Başakşehir, farkı ikiye çıkardı.
  • GOL! 23′ Visca’nın penaltısını Boffin kurtardı. Dönen topu Visca ağlara gönderdi. Başakşehir 2-1 öne geçti.
  • GOL! 14′ Antalyaspor, Lukas Podolski ile beraberliği yakaladı.
  • GOL! 11′ Medipol Başakşehir, Edin Visca’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 
  • 2′ Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gitti. Şutu çeken isim Alexandu Epureanu…
  • 1′ Karşılaşma başladı.
Antalyaspor Başakşehir süper lig
Yayınlanma Tarihi:19:00,