Burcu Erenkul: ‘İnsanlık eğitimi şart’

1989 İstanbul doğumlu. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü yüzde 100 burslu olarak bitirdi. TRT Haber ve TRT Spor'da otomobil içerikli TV programları sundu. YouTube'da içerik üretiyor. Dizi, film, reklamlarda performansa dayalı sürücülük istendiğinde ya da kaza sahnelerinde oyuncuların yerine dublörlük (stunt driver) yapıyor. ‘Beyaz yakalı' Burcu Erenkul, SÖZCÜ HaftaSonu'na konuk oldu…

*Araba sevdası anne karnından geliyor! Annem hamileyken babamla yarışa girmişler. Küçükken evde hep otomobiller konuşulurdu, yarış izlenirdi. Oyuncaklarım uzaktan kumandalı otomobiller, kamyonlardı. 7 yaşında karting ile tanıştım.

*16 yaşımda özel izinle ilk otomobil yarışımı yaptım: Polo Ladies Cup. Pistlerdeki en genç pilot oldum. 18 yaşımda ehliyetimi alır almaz babamla bir ralliye katıldım ve co-pilotluk yaptım. Yarıştan sonra bu işe âşık oldum ve hayatımı bu branş üzerine inşa etmeye karar verdim.

PARA TOPLAYIP YARIŞA!

*Sponsor bulmam gerekiyordu. Herkesten para topladım. Bana destek olan herkesin fotoğraflarını ve isimlerini otomobilime yapıştırdım. 19 yaşımda ilk ralli startımı aldım.

*2008'de İstanbul ikincisi; 2010'da İstanbul Şampiyonu oldum. 2012'de de erkekler arasında Türkiye 1.'liğim de bulunuyor. En genç kadın ralli şampiyonu unvanı bende. Erkekleri geride bırakarak yarıştığım N3 sınıfında da birinciliğim var.

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HAYAT ENERJİSİ: RALLİ

*4 yıldır ‘beyaz yakalı'yım. Ekonomik olarak kurumsal hayat ama benim için en önemli şey, pozitif kalmamı sağlayan, hayat enerjim, önceliğim ralli.

*Kadınlar en az erkekler kadar, hatta erkeklerden daha iyi otomobil kullanıyor. Önyargılar ve kalıplar ne yaparsanız yapın yıkılmıyor. Cinsiyetiniz nedeniyle sıkıştırılıp kornaya, tacize maruz kalıyorsunuz. Bunun sebebi sadece trafik değil aynı zamanda ahlak, nezaket yani insanlık eğitimi.

*Biniciliğe merak saldım. Kick-boks yapıyorum, okçuluk ve atıcılık da ilgimi çekiyor. Futbol izlemesini severim ama takım tutmuyorum.

85 KİLOLUK TAKIM

“Kardeşim Melis 20 yaşında ve bundan sonra co-pilot koltuğumda o oturacak. Türkiye'de yarışan ilk abla-kardeş olacağız. Çok eğleneceğimize eminim. İkimizin toplam kilosu 85 kilo olacağından yarışan en hafif otomobil olabiliriz! İnşallah, pandemi nedeniyle imzalayamadığımız sponsorluk anlaşmasını 2021'de imzalarız.”

“KADINA ŞİDDETİN KAYNAĞI SEVGİSİZLİK”

“Türkiye’de kadın olmak gerçekten çok zor ve daha kötüsü her geçen gün zorlaşıyor olması. Kadına şiddetin en büyük yaratıcısı sevgisizlik ve mutsuzluk. Kimi zaman sevdiğini iddia eden katili, kimi zaman sevdiği için öldürülen kurbanı görüyoruz. Bazı yargılarımızda deformasyon var. Ailede başlayan temel eğitim çok önemli. İnsanlar ebeveyn olmadan önce eğitim almalı. Çocuklarımızın spor ya da sanatla uğraşmalarına fırsat yaratılmalı.”