Barcelona Real Madrid… El Clasico’da son sözü tecrübe söyledi

İspanya La Liga’nın 7. haftasında Barcelona, El Clasico’da Real Madrid’i konuk etti. Barcelona’nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, ilk El Clasico maçında Zinedine Zidane’ın ekibine 3-1 mağlup oldu. Real Madrid’e göre daha genç bir 11 ile sahada yer alan Barcelona, rakibi karşısında etkili olamadı. Real Madrid ise, birçok net pozisyondan faydalanamadığı maçta farkı kaçıran taraf oldu.

100 bin kişilik Nou Camp Stadyumu’nda kulüp yetkilileri ve görevliler dışında kimsenin olmadığı karşılaşma inanılmaz başladı. Henüz 5. dakikada Real Madrid’in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, takımını öne geçirdi. Bu gole karşılık, Barcelona’nın 17 yaşındaki yeni yıldızı Ansu Fati’den geldi. 8. dakikada ağları sarsan Fati, ev sahibi ekibin maçta dengeyi yakalamasını sağladı.

FATI TARİHE GEÇTİ Barcelona’nın 17 yaşındaki yıldızı Ansu Fati, 8. dakikada ağları havalandırarak El Clasico tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu. Fati, 17 yaş, 359 gün ile El Clasico’da gol atan en genç futbolcu rekorunu Real Madrid efsanesi Raul’den aldı. Raul, 18 yaş, 95 gün ile 2. sıraya yerleşti.

TECRÜBELİ İSİMLER SAHNE ALDI

İlk yarıda başka gol olmayınca, takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda ise tecrübeli isimler, Real Madrid’i galibiyete taşıdı. Önce 63. dakikada Sergio Ramos, penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçirdi. Bu golden sonra savunmaya çekilen ve Barcelona’ya gol fırsatı vermeyen Real Madrid, hızlı ataklarla da tehlikeler yarattı.

Uzun süre Barcelona’nın rakip savunmada boşluk araması, Real Madrid’in ise hızlı hücumlarla farkı arttırma çabaları şeklinde geçen karşılaşmada Katalan ekibinin kaleci Neto, farkın açılmasını engelledi. Barcelona’yı 90. dakikaya kadar oyunda tutan Neto’yu, takımın bir başka tecrübeli ismi Modric yıktı. Modric, attığı golle maçın skorunu belirleyen isim oldu.

MESSI ETKİSİZ KALDI

Sezon başında Barcelona’dan ayrılma isteğiyle dünya futbol gündemine oturan Lionel Messi, El Clasico’da beklentilerin altında kaldı. 90 dakika sahada kalan Messi, pas hataları ve top kayıpları ile dikkat çekti. Rakip savunma karşısında etkisiz kalan Messi, belki de Nou Campt’taki son El Clasico maçından boynu bükük ayrıldı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, maç sonrası yaptığı açıklamada Real Madrid lehine çalınan penaltı kararını eleştirdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının sadece Barcelona’ya karşı kullandığını savunan Koeman “VAR’ı anlamıyorum. Beş maç yaptık ve hepsinde aleyhimize VAR kararı vardı. Böyle kaybetmeyi hak etmiyoruz” dedi.

Bu galibiyetle puanını 13 yapan Real Madrid, La Liga’nın zirvesine yerleşti. Barcelona ise 7 puanla 10 sırada yer aldı.

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