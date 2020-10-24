Altay 34 corona vakası açıkladı! Giresunspor maçı ertelendi

TFF 1. Lig ekibi Altay, hafta içerisinde duyurduğu 9 pozitif vakasının üzerine 8 futbolcusunun da coronaya yakalandığını duyurdu.

İzmir temsilcisi ayrıca genç oyunculardan, teknik ekipten ve kulüp çalışanlarında da corona virüsüne yakalanan olduğunu açıklayıp, toplam 34 vakaya ulaştıklarını açıkladı.

Altay’ın Giresunspor ile Pazar günü saat 19.00 oynanması planlanan maçı da yaşanan bu vakalar sonrasında ertelendi.

Altay Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan COVID-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.

Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Ayrıca; teknik direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.

TFF talimatları doğrultusunda, 1. Lig’in 7. haftasında yarın oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”tr” dir=”ltr”>Kulübümüzde yapılan COVID-19 testlerinin sonuçları hakkında bilgilendirme <a href=”https://t.co/iTUivWM9vs”>pic.twitter.com/iTUivWM9vs</a></p>— Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) <a href=”https://twitter.com/AltaySporKulubu/status/1320093548038021123?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 24, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>