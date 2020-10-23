Yusuf Yazıcı’nın gecesi! Hat-trick yaptı Lille’i zafere uçurdu…

UEFA Avrupa Ligi H grubunda Sparta Prag ile Lille, Generali Ceska pojistovna Arena’da karşı karşıya geldi. Lille, maçı 4-1’lik skorla kazandı. Karşılaşmada Lille’nin golleri 45+1, 60 ve 75’te milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ve 66. dakikada Jonathan Ikone’den geldi. Sparta Prag’ın golü ise 47. dakikada Borek Dockal’dan geldi.

Çek temsilcisinde Ladislav Krejci, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını erken bölümde 10 kişi bıraktı.

ARDA’DAN SONRA İKİNCİ TÜRK OLDU

Maçta attığı 3 golle yıldızlaşan milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Timothy Weah’a bıraktı. Yusuf Yazıcı, Avrupa kupalarında Arda Turan’dan (Aralık 2016) sonra yabancı bir takımın formasıyla hat-trick yapan ikinci Türk oyuncu oldu.

Lille’deki bir diğer milli oyuncumuz Burak Yılmaz karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.

Grubun diğer maçında İtalyan ekibi Milan, Celtic’i 3-1 mağlup etti. Gruba 3 puanla başlayan Lille, Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında sahasında Celtic ile karşılaşacak. Sparta Prag ise aynı haftada Milan’a konuk olacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR

– A Grubu

CSKA Sofya (Bulgaristan) – Cluj (Romanya): 0-2

Young Boys (İsviçre) – Roma (İtalya): 1-2

– B Grubu

Dundalk (İrlanda) – Molde (Norveç): 1-2

Rapid Wien (Avusturya) – Arsenal (İngiltere): 1-2

– C Grubu

Bayer Leverkusen (Almanya) – Nice (Fransa): 6-2

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) – Slavia Prag (Çekya): 3-1

– D Grubu

Standard Liege (Belçika) – Rangers (İskoçya): 0-2

Lech Poznan (Polonya) – Benfica (Portekiz): 2-4

– E Grubu

PSV Eindhoven (Hollanda) – Granada (İspanya): 1-2

PAOK (Yunanistan) – Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

– F Grubu

Napoli (İtalya) – AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Rijeka (Hırvatistan) – Real Sociedad (İspanya): 0-1

– G Grubu

Braga (Portekiz) – AEK (Yunanistan): 3-0

Leicester City (İngiltere) – Zorya (Ukrayna): 3-0

– H Grubu

Sparta Prag (Çekya) – Lille (Fransa): 1-4

Celtic (İskoçya) – Milan (İtalya): 1-3

– I Grubu

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) – Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Villarreal (İspanya) – Demir Grup Sivasspor: 5-3

– J Grubu

Tottenham (İngiltere) – LASK (Avusturya): 3-0

Ludogorets (Bulgaristan) – Antwerp (Belçika): 1-2

– K Grubu

Wolfsberger (Avusturya) – CSKA Moskova (Rusya): 1-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) – Feyenoord (Hollanda): 0-0

– L Grubu

Slovan Liberec (Slovakya) – Gent (Belçika): 1-0

Hoffenheim (Almanya) – Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0