Villarreal Sivasspor maç özeti ve golleri! 8 gollü nefes kesen maç!

Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Sivasspor konuk olduğu Villarreal’e 5-3’lük skor ile yenildi. Kıran kırana geçen mücadelede Sivasspor iki kez geriden gelerek rakibini yakalasa da maçın ikinci yarısında İspanyol ekibi maçı kazanmayı bildi. İşte Villarreal Sivasspor maçı özeti ve karşılaşmadan notlar…

Gruptaki ilk maçından puansız ayrılan Sivasspor gelecek hafta ikinci maçında evinde Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak.

I grubunda ilk 3 puanını alan Villareal ise gelecek hafta İstanbul'da Karabağ ile karşılaşacak.

VİLLARREAL SİVASSPOR MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

Villarreal ilk düdükle birlikte top yapmaya başlarken Sivasspor önde baskıyla rakibini ileri çıkarmamaya çalışıyor.

GOL! 13′ Villarreal hücumunda Samuel Chukwueze'nin uzaklardan şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu gerilerden gelen Take Kubo kale alanı içinde tamamladı: 1-0

GOL! 20′ Villarreal Carlos Bacca'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

GOOOOOOL! Sivasspor 33'üncü dakikada Kayode ile farkı 1'e indirdi.

PENALTI! 33′ Villarreal'de Carlos Bacca ceza alanı içinde Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

SAMASSA ÇIKARDI! Sivasspor kalecisi Samassa Bacca'nın sağına doğru kullandığı penaltıyı çıkardı ve gole izin vermedi.

GOOOOOOL! Sivasspor 43'te Yatabare'nin müthiş kafa golüyle durumu 2-0'dan 2-2'ye getirdi!

Ve 4 gollü müthiş ilk yarı sona erdi.

Foto: DepoPhotos

GOL! 57'inci dakikada ev sahibi Villarreal kullanılan köşe vuruşunda Foyth ile yeniden öne geçti.

GOOOOOOL! Max Gradel frikikten ölçtü biçti harika bir golle yeniden Sivasspor'u geri döndürdü: 3-3

GOL! 74'de Paco Alcacer'ın golüyle Villarreal bir kez daha öne geçiyor!

GOL! 78'de oyuna sonradan giren Paco Alcacer bir kez daha ağları buldu ve durumu 5-3 yaptı.