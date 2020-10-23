TFF ile Kulüpler Birliği arasında sözlü tartışma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında gerginlik yaşandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Medyada, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında 21 Ekim 2020 tarihinde Riva’da gerçekleştirilen toplantıda federasyonumuzun yayın hakları payı ile ilgili TFF Başkan Vekili Sayın Erhan Kamışlı’ya atfen çeşitli diyalogları içeren bir haber yer almıştır. Söz konusu toplantıda herhangi bir gerilim yaşanmamış olup, Fenerbahçe temsilcisinin “Usulsüz işlem yapıyorsunuz?” söylemi üzerine Sayın Erhan Kamışlı’nın “Sözünüzü geri alın, biz usulsüz işlem yapmayız, her şey kanun, statü ve talimatlara uygun şekilde yapılmaktadır” şeklinde yanıtı olmuştur. Sonrasında Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan tarafından TFF kanununda yer alan şekliyle naklen yayın gelirlerinden TFF payı ve kesintiden sonra kalan kısmın nasıl dağıtılacağına ilişkin TFF’ye ait olan yetkiler konularında açıklamalar yapılmıştır. Her iki Başkan Vekilimizin bilgilendirmelerine ilişkin başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil olmak üzere toplantıda bulunan kulüplerimizin değerli temsilcileri teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

Bunun dışındaki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kapalı bir toplantı sonrası hiç de etik olmayan bir davranış ile bilgi sızdırması yapanların hiç olmazsa içeriğe ilişkin dürüst davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır ama maalesef bunun da olmadığını üzülerek görmekteyiz.”

YAYINCI KURULUŞ KRİZİ Yayıncı kuruluş beIN Sports, kulüplere yapması gereken ödemede indirim istiyor. Yıllık 500 milyon dolar olan ve 5.80 liradan dolar kurunu sabitleyen mevcut anlaşma, yayıncı kuruluşun bu miktarda indirim istemesiyle krize girdi. Kulüpler Birliği, geçen sene yapılan 90 milyon dolarlık indirimin bir kere olacağını söylerken, yeni bir indirimin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Buna karşın Digiturk, kulüplere 220 milyon dolar verebileceğini iletti.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, yapılan toplantının ardından önemli açıklamalar yapmıştı. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile aylardır süren görüşmelere rağmen henüz bir bir anlaşma olmadığını söyleyen Özdemir, “Yayıncı kuruluş ile olan anlaşmada 3 yılı tamamladık. Bu sene 4'üncü yıldayız. Sözleşmemizde maalesef şu ana kadar herhangi bir anlaşma noktasına gelemedik. Son 3 yılda yayıncı kuruluş üzerine düşen bütün vecibelerini son kuruşuna kadar yerine getirmiştir. Ancak bu yıl sadece ödeyeceği yüzde 25 avansa mahsuben 500 milyon lira vermiştir. Bu parayı hakları nispetinde kulüplerimize aktarmış bulunmaktayız. Yayıncı kuruluşun TFF ile yaptığı sözleşmeye harfiyen, bütün maddelerine uymasını istiyoruz. Bununla ilgili dün noterden gerekli ihtarnameyi gönderdik. Şimdi beklediğimiz ve istediğimiz, yayıncı kuruluşun aramızdaki bütün maddelerine uyması” ifadelerini kullanmıştı.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ise, “Son birkaç saattir ne kadar zor bir futbol ekonomisi olduğunu tartışıyoruz. Kovid-19 salgını ile kulüplerin gelirlerinde çok önemli bir azalma oldu. Sadece Türkiye'de değil maalesef dünyanın bütün ülkelerinde var. Kulüplerin iki ana gelir kalemi var. Bir tanesi yayın geliri diğeri de maç günü gelirleri. Ligde 5'inci haftayı oynamamıza rağmen yayıncı kuruluş ile anlaşmamıza göre almamız gereken paranın tamamını alamadık. Bu konuda rakamlarla ilgili bir uzlaşma sağlanamadı. Anlaşma 3 yıl önce imzalandığında yarısı dolar, yarısı da Türk Lirası olarak belirlenmişti. Yayıncı kuruluşun geçen sene haklı bir talepleri vardı. Salgınla ilgili uğradıkları zararın tanzimini istediler. Bu konuda da TFF ile Kulüpler Birliği'nin onayıyla anlaşıldı. Ancak onun üzerine ekonomik olarak indirim verebilecek durumumuz yok. Biz, yayıncı kuruluşun kontratın koşullarına uyulmasını talep ediyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.