Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Bugün ligde tek maç oynanacak. Kasımpaşa, saat 20.00'de başlayacak mücadelede kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşmayı Burak Şeker yönetecek.

24 Ekim Cumartesi günü ise ligde dört maç oynanacak. Saat 13.30'da başlayacak Ankaragücü-Hatayspor karşılaşmasıyla hafta sonu futbol keyfi başlayacak.

Yine aynı gün saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Gaziantep FK, kendi sahasında Konyaspor ile mücadele edecek.

Akşam ise ligde iki mücadele oynanacak. Galatasaray, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Medipo Başakşehir ise İstanbul'da Antalyaspor'u konuk edecek.

PAZAR GÜNÜ DEV MAÇ

25 Ekim Pazar günü Süper Lig'de 3 karşılaşma oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligdeki diğer karşılaşmalarda ise Alanyaspor ile Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği mücadele edecek.

SÜPER LİG'DE HAFTA PAZARTESİ KAPANACAK

Süper Lig'de 6. hafta 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak iki karşılaşma ile son bulacak. Sivasspor, Rizespor ile Beşiktaş ise Denizlispor ile saat 20.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.