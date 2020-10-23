NBA’in başlangıç hedefi Noel

NBA, yeni sezona başlangıç için tarih belirlemeye çalışıyor. The Athletic’te yer alan habere göre NBA yönetimi, yeni sezonun Noel öncesi başlatmayı planlıyor. 22 Aralık’ta başlaması planlanan ligin, Olimpiyat Oyunları öncesi sona ermesi öngörülüyor. Böylece basketbolcuların, Olimpiyat Oyunları’nda oynaması hedefleniyor.

Maç sayısının da azaltılması, yapılan toplantıda öne çıkan bir fikir oldu. Geçtiğimiz sezon corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen ligde maçlar, fanus sistemiyle Orlando’daki Walt Disney World Resort’ta oynanmıştı. Ancak NBA yönetimi, yeni sezonda bu sisteme pek sıcak bakmıyor. Liglerin normal deplasmanlı sistemle tamamlanması düşünülüyor.

Ancak yine play-off maçlarında fanus sistemine geçilebileceği belirtiliyor. Play-off maçlarının yine Orlando’da oynanması gündemde…