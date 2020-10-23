Mustafa Cengiz: En büyük indirimi Falcao yaptı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynadıkları Eczacıbaşı maçı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Üç gündür hiç konuşmadığı konular hakkında yorumlar yapıldığını söyleyen Cengiz, şunları söyledi:

“Atilla Ağabey gibi değerli bir duayen gazeteci ki kendisini çok severim. Benim rahatsızlığım süresince neredeyse her gün aradı. Fakat yazıyı okuyunca yemin ederim beni şoka uğrattı. Ben kendisine en ufak bir telkinde bile bulunmadım. Kendisi benden bin kere özür diledi mesajlar attı, telefon da açtı. Ben artık karışamam her şeyin hayırlısı dedim, bir şey diyemem dedim. Kendisi de bunun üzerine özür yazısı yazmış. Ben bunun üzerine gidemem; aman dileyen, özür dileyen birine asla bir şey demem. Onun için de hayırlısını dilerim. İki konuyu belirtmek isterim. Bizim sağ olsun Galatasaraylı yorumcu ve gazeteciler, muhabirler veya köşe yazarları destan yazdılar bu konu hakkında… Akıllar verildi. Latince bir deyim vardır; balığa yüzme öğrettiler. Sağ olsunlar benim mesleğim yöneticilik… Ben de hata yapabilirim, pot kırabilirim. Zaten potlarım meşhur anlaşılmayan potlarım daha doğrusu… Bazı şeyleri detaylandırarak anlatmam gerekiyor bazı insanlara…”

“En büyük indirimi Falcao yaptı”

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun dünyanın sayılı oyuncuları arasında olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, “Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforunu sayarsanız bunlardan biri Falcao'dur. O da bizde oynuyor. Bir dünya markası olan Galatasaray'da oynuyor. Falcao, Türkiye'de oynanan futbola, Türkiye'deki hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bugüne kadar utandırmadı. İndirimde tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim” diye konuştu.

“Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem”

Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili sözlerinin yanlış aksettirildiğini dile getiren Mustafa Cengiz, “Bir başka ağırıma giden konu… Onu da yine yanlış yazdı, anlamamış Atilla ağabey… Hocamızla ilgili kendisi bir soru sordu. Bana dedi ki siz çağırıyormuşsunuz hoca gelmiyor. Onu da biri demiş kim bilmiyorum. Hocamızı biz çağırıyormuşuz hocamız gelmiyormuş. Daha ağır şeyler var. Biz hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. 2 buçuk dediysek, 2 buçuktan 1 dakika geçirmiyor. Tam zamanında geliyor. Bu kadar da kendine ve makama saygılı bir insan. Buna da 2 buçuk dakikada geliyor diye yazmışlar. Beni az çok tanıdınız. Benim üslubum değil. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Çünkü gizli ajandam ve hesabım yok. Şu anda da yok. Bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bir zamanlar neden bu kadar açık diye şaşıranları da görüyorduk. Şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz bu işe canımızı veriyoruz. Bizden sonra gelecek yönetimlere mali ve idari açıdan en iyi Galatasaray’ı bırakmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“1 Aralık’a kadar genel kurullara izin vermiyorlar”

Seçim yapmak istediklerini ve bunun için devletin gerekli organlarının talimatlarını izlediklerini söyleyen Cengiz, “Bize seçime gitmiyorsunuz diyorlar. Biz eylül ayında Dernekler Masası'na yazdık. Dernekler Masası bize direkt cevap veremedi. Sorduk, Ankara’ya yolladık dediler. Bir ay istişare ettiler ve bugün saat 16.00'da yanıt geldi. Diyor ki; geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına hükümet olarak 1 Aralık’a kadar izin vermiyoruz. Kesinlikle 1 Aralık’a kadar beklemeniz gerek. 1 Aralık’tan sonra hükümet ne der ona bakacağız dendi. Bunu Dernekler Masası'na özellikle yazdık. Bunu bahane gösterdiğimizi düşündüler, ona da yaralandık. Bu da bizi yaralıyor. Bunu görsünler. Biz seçim yapmak istedik, itiraz ettik; partiler nasıl yapıyor dedik. Partiler anayasa gereği genel kurullarını yapmak zorundalar. Yapmazlarsa kapanırlar. Yardım alamazlar. Partiler farklı boyuttadır ve anayasanın garantisi altındadır” ifadelerini kullandı.