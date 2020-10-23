Mesut Özil’in menajeri Arteta’ya ateş püskürdü

İngiltere Premier Lig’de Arsenal’in sözleşmeli futbolcusu olan ancak sezon başında Teknik Direktör Mike Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil, çalışmalarını genç takımla sürdürmek zorunda kalmıştı. Mesut Özil’in neden kadro dışı bırakıldığı ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, yıldız futbolcunun menajeri süreç nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’yı suçladı.

Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt, ESPN’e yaptığı açıklamada Arteta hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Arsenal taraftarlarının Mesut Özil’in neden kadro dışı bırakıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmasını hak ettiğini söyleyen Söğüt, şu ifadeleri kullandı:

“Arteta, Mesut Özil’i kadro dışı bırakması konusunda dürüst ve açık olmayı başaramadı. İmzaladığı sözleşmeye her zaman sadık olan Mesut Özil’e karşı saygılı bir tavır sergilemedi. Arteta’nın haksızlık yaptığını herkes biliyor. Mesut Özil’e kendisini kanıtlama ve takıma faydalı olma şansı vermedi. Mesut Özil’in çok iyi çalıştığını söyleyen en az 5 takım arkadaşı ile konuştum. Takımın en iyilerinden birisi olduğunu onlar da kabul ediyor. Neden kadro dışı kaldığına anlam veremiyorlar.”

2013 YILINDA ARSENAL’E GELDİ Real Madrid’den Arsenal’e 2013 yılında 47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Mesut Özil, Londra ekibinde çıktığı 254 maçta 44 gol atarken, 77 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Arsenal formasını en son 7 Mart 2020 tarihinde giydi.

HAFTALIK 350 BİN POUND KAZANIYOR

Arteta’ya seslenen Söğüt “Mesut Özil’in kadro dışı bırakılma kararı antrenman performansı ile ilgili değil… Bu artık net… Peki o zaman sebep ne? Arsenal taraftarları bir açıklama bekliyor. Gerçekleri duymayı hem Mesut Özil hem de taraftarlar hak ediyor” dedi.

Arsenal’de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, oynamamasına rağmen haftalık 350 bin pound’luk ücretini almaya devam ediyor. Arsenal ayrıca geçtiğimiz Eylül ayında yıldız futbolcuya 8 milyon pound (Yaklaşık 83 milyon TL) sadakat primini de yatırdı.

Arteta ise Mesut Özil’in kadrodan çıkarılma kararında tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. İspanyol çalıştırıcı, Mesut Özil’i ücretinde indirime gitmediği için kadro dışı bıraktığı iddialarını ise yalanladı.

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