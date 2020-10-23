MAÇ SONUCU | Türkiye Kosova 0-0 | UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu Eleme maçında, Türkiye Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye ve Kosova A Kadın Milli Takımları, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu´ndan Stacey Pearson, Melissa Burgin ve Emily Carney hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın da gol pozisyonu bulamadığı karşılaşmanın ilk yarısında Kosova A Kadın Milli Takımı´ndan Lindona Syla 36. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Türkiye A Kadın Milli Takımı atak başladı. Milliler’in yakaladığı pozisyonlarda Kosovalı kaleci Florentina Kolgeci gole izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi sakatlıklar sebebiyle sık sık oyunun durduğu ikinci yarının sonunda 9 dakikalık uzatma ekledi. Her iki takımın da gol atma başarısını gösteremediği maç, 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı grubunda aldığı ikinci beraberlikle puanını 2´ye yükseltti.

Stat: Manavgat Zeki Demirci Spor Kompeksi

Hakemler: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Emily Carney

Türkiye: Selda, Berna, Didem (Fatoş dk. 90), Yaşam, İlayda (Jessica dk. 90), Emine Ecem (Elif dk. 80), Ecem (Sevgi dk. 82), Ebru, Yağmur (Melike dk. 46), Ece, Gülbin

Teknik Direktör: Necla Güngör Kırağası

Kosova: Florentina Kolgeci, Edona Kastrati, Donjeta Halilaj (Agnesa Gashi dk. 39), Lindona Syla, Viola Avduli, Bierta Shala (Anjeza Rexhapi dk. 84), Kaltrina Biqkaj (Fleta Musaj dk. 64), Marigone Tahiri (Enjona Emarliahu dk.64), Edona Kryezlu, Blerta Small (Verona Berisha dk. 46), Ereleta Memati

Teknik Direktör: A. Fazlija

Kırmızı kart: Lindona Syla (dk.36) (Kosova)

Sarı kartlar: Ece, Emine Ecem (Türkiye), Lindona Syla, Donjeta Halilaj, Flate Musaj (Kosova)

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