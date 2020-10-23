MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-0 Göztepe | Süper Lig 6. hafta

Süper Lig’in 6. haftasının açılışı maçında Kasımpaşa, sahasında Göztepe’yi konuk etti. İki takımın da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremediği karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kasımpaşa, rakibine oranla daha net fırsatlar bulan takım olurken, İstanbul temsilcisinde Hajradinovic’in bir şutu da direkten döndü. Kasımpaşa’nın 7. dakikada Hodzic ile attığı gol, yaklaşık 4 dakika süren Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Loret Sadiku, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Alan dk. 71), Armin Hodzic (Kevin Varga dk. 85), Haris Hajradinovic, Fode Koita

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Enes Sarı, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Anıl Koç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Lamine Gassama (Murat Paluli dk. 46), Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 71), Yalçın Kayan (Kubilay Sönmez dk. 46), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Guilherme (Cherif Ndiaye dk. 89), Marcio Mossoro (Zlatko Tripic dk. 58), Brown Ideye

Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Andre Poko, Obinna Nwobodo, Efe Binici

Teknik Direktör: İlhan Palut

Sarı kart: Soner Aydoğdu (Göztepe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Koita ile verkaç yaptıktan sonra sol kanatta topu alan Armin Hodzic’in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR’ın uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

13′ Haris Hajradinovic’in savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Armin Hodzic’in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

17′ Sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Haris Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

35′ Sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Marcio Mossoro meşin yuvarlağı ağlara gitmeden son anda çizgiden çıkardı.

49′ Fode Koita'nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

51′ Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Haris Hajradinovic'in sağ taraftan son çizgiye inip şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına dışına çıktı.

56′ Rakibini geçen Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

87′ Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Kevin Varga’nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.