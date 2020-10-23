Kasımpaşa ve Trabzonspor’da corona virüsü…

Süper Lig’de 6. haftanın açılış maçında bu akşam saat 20.00’de Göztepe’yi konuk edecek olan Kasımpaşa’da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Kulüp resmi bir açıklama yayınlayarak iki ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerinin protokole uygun şekilde başlatıldığını ifade etti.

Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/h6RPPRxmEv — KASIMPAŞA (@kasimpasa) October 23, 2020

Kasımpaşa’nın yanı sıra Trabzonspor’da da bir futbolcu corona virüsüne yakalandı. Pazar günü Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Trabzonspor, resmi iletişim kanallarından bir açıklama yayınladı ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor’un açıklamasında “Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/S67SLqACW0 — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 23, 2020

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