Jose Sosa: ‘Türkiye ikinci vatanım’

Fenerbahçe’nin Arjantinli yıldızı Sosa'nın özel röportajını tamamlıyoruz. Arjantinli futbolcu, Türkiye'de nasıl hissettiğini anlatırken samimiydi:

“Türkiye benim ikinci vatanım diyebilirim. Bendeki yeri çok ayrı. Çünkü kızlarım burada doğdu. O yüzden hayatımda Türkiye'nin her yeri ayrı olacak. İnsanların bana bakış açısı, gösterdikleri ilgi nedeniyle Türkiye benim için çok önemli. O yüzden burada daha fazla kalabilmeye çalışıyorum. Yurtdışında en fazla bulunduğum ülke Türkiye.”

“TRABZONSPOR 1 AYDA DAĞILDI”

“Şu anda şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Önümüzde daha uzun bir maraton, çok fazla maç var. Şimdiden şampiyonluğu konuşmak çok anlamsız. Trabzonspor'da geçen sezon şampiyonluğu düşünüyorduk, son 1 ayda her şey darmadağın oldu. Fenerbahçe'de ligde ve kupada en iyisini hedefliyoruz, yarıştığımız kulvarlarda zirvede yer almak istiyoruz. Fenerbahçe gibi büyük bir takımdaysanız her zaman zirveyi, şampiyonluğu hedeflersiniz. Umarım F.Bahçe'de şampiyonluğa ulaşırız.”

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“SAMANDIRA’DA AİLE HAVASI VAR”

“Yeni bir takım olmamıza rağmen takım içinde aile ortamı var. Samandıra'da çok güzel bir hava mevcut. Tüm oyuncular aynı hedefe, Fenerbahçe'yi başarıya taşıma hedefi doğrultusunda hareket ediyor. Takımda arkadaşlık da üst düzeyde. Bu tarz ortamlar takımı başarıya götüren önemli etkenlerden biridir. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte forma giydiğim için çok mutluyum. Kariyerimin son noktası bu olacak diye bakmıyorum, her zaman bir sonraki adımı görmeye çalışıyorum.”

“BUGÜNÜN EN İYİSİ MESSİ”

“Biz Arjantinliler Maradona ile 2 hakem korona Messi arasında karşılaştırma yapmıyoruz. Bana futbol oynama hevesini aşılayan Maradona'ydı. Ben nasıl Maradona gibi olmayı hayal ediyorsam bugünün çocukları da Messi gibi olmayı istiyor. Ama ben çok şanslıyım, Messi ile birlikte oynama şansım oldu, harika bir oyuncu. Her saniye seni şaşırtabiliyor, hep bir çözüm bulabiliyor. Messi-Maradona kıyaslaması yapamıyorum ama bugün bence dünyanın en iyi futbolcusu Messi.”