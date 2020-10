Jose Mourinho’dan Hojbjerg’e: ‘Bir daha yapma, sen Zidane değilsin’

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi’nde 3-0 kazandıkları LASK maçından sonra açıklamalarda bulunurken, futbolcusu Pierre Emile Hojbjerg hakkında güldüren ifadeler kullandı.

Maça ilk 11’de başlayan Danimarkalı futbolcu, 21. dakikada girdiği kafa topu mücadelesinde ağır bir şekilde yaralanınca karşılaşmaya bandajla devam etmek zorunda kaldı.

Kaşındaki ciddi bir yarılma sonrası kanlar içinde kalmasına rağmen maça devam etmek isteyen Hojbjerg, sahada kaldığı 62 dakika boyunca hırslı futboluyla beğenileri toplamayı başardı.

Portekizli teknik adam Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Danimarkalı futbolcunun sahadaki mücadeleci oyununa hayran kaldığını söyledi. Yıldız orta sahanın ilk yarıda, Zinedine Zidane ile özdeşleşen ‘piruet’ hareketini üst üste iki kez yapması konusunda esprili sözler sarfetti.

“İlk yarının sonunda soyuma odasında biraz güldük. Çünkü onu Zidane diye çağırıyorduk. Ona ‘Pierre sakin ol… Bir kez yaptın. Tekrar deneme. Çünkü sen Zidane değilsin’ dedim (gülüyor).”

Hojbjerg’in performansını da değerlendiren Mourinho, “Çok iyi bir oyuncu, iyi bir lider ve pazubandı olmayan bir kaptan” yorumlarında bulundu.

Jose Mourinho on Pierre-Emile Højbjerg:

“We were having a laugh at half-time calling him Zidane. Very nice but don’t do [pirouettes] again Pierre!”

“He’s a very good player, leader, a captain without the armband.”

