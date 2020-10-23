İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri! Süper Lig’den 6 takım…

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor’un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig’den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek. TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den ise 39 kulüp bu turda yer alacak.

Tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde: