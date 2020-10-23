İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri! Süper Lig’den 6 takım…

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri bugün Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile kupanın son kazananı Trabzonspor’un eski kaptanlarından Hamdi Aslan tarafından gerçekleştirildi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 2. eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig’den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük mücadele edecek. TFF 1. Lig'den 18, Misli.com 2. Lig'den ise 39 kulüp bu turda yer alacak.
Tek maç eleme sistemine göre yapılacak 3. eleme turu müsabakaları 3, 4 ve 5 Kasım 2020 tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
- Bodrumspor – Niğde Anadolu Futbol Kulübü
- Manisa Futbol Kulübü – Gümüşhanespor
- Adana Demirspor – Alanya Kestelspor
- MKE Ankaragücü – Kocaelispor
- Yılport Samsunspor – Muğlaspor
- Ankaraspor – Pazarspor
- Adanaspor – 68 Aksaray Belediyespor
- Fatih Karagümrük – Nevşehir Belediyespor
- İnegölspor – Sultanbeyli Belediyespor
- İstanbulspor – Elazığspor
- Altınordu – Fethiyespor
- Kahramanmaraşspor – Somaspor
- Beypiliç Boluspor – Hacettepespor
- Sancaktepe Futbol Kulübü – Serik Belediyespor
- Tarsus İdman Yurdu – İçel İdman Yurdu
- Zonguldak Kömürspor – Darıca Gençlerbirliği
- Afjet Afyonspor – Kardemir Karabükspor
- Altay – Karatay Termal 1922 Konyaspor
- Uşakspor – Şile Yıldızspor
- Atakaş Hatayspor – Şanlıurfaspor
- Sakaryaspor – Diyarbekirspor
- Yeni Malatyaspor – Artvin Hopaspor
- Kırşehir Belediyespor – Yozgatspor 1959
- Çorum Futbol Kulübü – Eyüpspor
- RH Bandırmaspor – Belediye Derincespor
- Eskişehirspor – Cizrespor
- GMG Kastamonuspor – Amed Sportif Faaliyetler
- Balıkesirspor – Esenler Erokspor
- BB Erzurumspor – Karbel Karaköprü Belediyespor
- Ankara Demirspor- Mamak Futbol Kulübü
- Ergene Velimeşespor – Karacabey Belediyespor
- Sarıyer – Turgutluspor
- Giresunspor – Tekirdağspor
- Ankara Keçiörengücü – Büyükçekmece Tepecikspor
- HES Kablo Kayserispor – Yomraspor
- Vanspor – Sivas Belediyespor
- Menemenspor – Anagold 24 Erzincanspor
- Tuzlaspor – Bayburt İl Özel İdare
- Ümraniyespor – Krıklarelispor
- Bursaspor- Karşıyaka
- Akhisarspor – Etimesgut Belediyespor
- Pendikspor – Düzcespor
- Hekimoğlu Trabzon – 52 Orduspor