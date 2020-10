Dünya futbolunun mirası Pele 80 yaşında! Brezilya’nın ulusal hazinesi: Siyah İnci!

Derleyen: Alican ÖZCAN | 17 yaşında Dünya Kupası zaferi yaşayan, 1281 gollü kariyeriyle yarım yüzyıldan fazladır futbolun efsanesi kabul edilen Pele -asıl adı Edson Arantes do Nascimento- bugün 80. yaşına girdi.

Modern futbolda “Messi mi, Ronaldo mu?” kıyaslamaları yapılsa da, futbol tarihi söz konusu olduğunda bu sorunun orijinali “Pele mi, Maradona mı?” şeklinde sorulur. Avrupa’da hiç futbol oynamamış olması bir bakıma kendi tercihi, diğer açıdan da Brezilya hükümetinin kendisini ‘ulusal hazine’ ilan etmesiyle ülke yasağına dayanıyordu.

Ancak onun Avrupa’da oynamamış olması, futbol tarihine kattıklarını yok edemez. Henüz 15 yaşındayken Santos formasıyla başlayan 21 yıllık futbol kariyerine 3 Dünya Kupası şampiyonluğu (1958, 1962, 1970) ve 1000’den fazla gol sığdıran Pele kesinlikle krallık tacını takmayı hak ediyor.

Pele ile birlikte yüzlerce maç oynayan ve Santos’un tüm zamanların en iyi ikinci golcüsü olan Pepe, “Modern futbolda harika futbolcular gördük. Messi, Ronaldo, geçmişte Maradona. Ancak Pele eşdeğerinde kimse olmadı” sözleriyle eski takım arkadaşını anlatıyor.

Ve Pele 80 yaşına geldiğinde, onun hikayesini saygıyla hatırlamak gerek. Nijerya’daki iç savaşı durduran, futbol sahasındaki oyununu geliştirmek için satranç oynamayı öğrenen, geometri dersleri alan ve takım arkadaşlarından da aynı özeni bekleyen ‘Siyah İnci’ futbol tarihinin en parlak ismi olarak hatıralarımızda sonsuza dek yaşayacak…

23 Ekim 1940’da Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki Tres Coracoes’de doğdu. Dodinho ve Celeste çifti, ilk oğulları Edson’a tarihteki en büyük mucitlerden biri olan Thomas Edinson’un adını verdi. Ailesi ona “Dico” diye sesleniyordu ancak, Brezilyalı kaleci Bile’nin adını yanlış telaffuz ettiği için okulda “Pele” lakabını aldı.

Babası João Ramos do Nascimento (Dodinho), bir dönem Fluminense’de futbol oynadı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle alt liglere düştükten sonra kariyerinde beklenen patlamayı yapamadı. Her Brezilyalı çocuk gibi sokakta tanıştığı futbolda ilerlemesinin önündeki en büyük engel annesiydi.

Çünkü eşinin yaşadığı hayal kırıklığını oğlunun da yaşamasını istemiyordu. Ancak Santos’un yöneticisi Waldemar de Brito aileyi ikna edince 15 yaşında Santos’la sözleşme imzaladı ve Pele, yerel medya tarafından da geleceğin süper yıldızı olarak sunuldu.

1956’da ilk maçında Corinthians’a karşı oynadı, 1957’de A takımın vazgeçilmezi oldu ve 10 ay sonra Brezilya Milli Takımı’na çağırıldı.

“Bugüne kadar bir maçta beş kafa golü atan tanıdığım tek futbolcu olduğu için babamla gurur duyuyorum.”

Biraz geriye gidelim: Yıl 1950! Brezilya ve Uruguay Maracana’daki Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Pele’nin babası Dondinho ve arkadaşları maçı radyodan dinlerken Brezilya’nın 1-0 öne geçmesinin rahatlığıyla evden ayrılan Pele arkadaşlarıyla top oynamaya gidiyor.

Ancak eve döndüğündeki sahne karşısında büyük şok yaşıyor. Çünkü Brezilya 2-1 mağlup olmuş ve tarihteki ilk Dünya Kupası zaferi hayalleri suya düşmüştü.

“Eve döndüğümde şaşkına dönmüştüm. Babamın ağladığını ilk kez görmüştüm. Yıkılmıştı. Ona söz verdim. Bir senin için Dünya Kupası’nı kazanacağım.”

Daha önce pilot olmak isteyen Pele, futbolcu olmayı işte o gün kafasına koymuştu.

1957’de ilk milli maçına çıkan Pele, bir sonraki yıl İsveç’teki Dünya Kupası’nda boy gösterdi. Henüz 17 yaşındayken, Fransa’yı yarı finalde 5-2 yendikleri maçta attığı üç golle tüm gözleri üzerine çekti. Final karılaşmasında da ev sahibi İsveç’i aynı skorla yenen Brezilya, Pele’nin attığı iki golle kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Pele kulüp bazındaki ilk şampiyonluğunu 1958 yılında Santos formasıyla Brezilya liginde yaşadı. Sezonu 58 gol atarak tamamlayan Pele’nin bu rekoru halen kırılabilmiş değil.

On this day in 1958, Brazil won the @FIFAWorldCup for the first time thanks to 2 goals from @Pele . It would be his first of three titles. pic.twitter.com/YEWwXQosVh

Pele’yi keşfeden eski Brezilya forveti Waldemar de Brito, onu Santos’a getirdiğinde “dünyanın en iyi oyuncusu” sözleriyle tanıtmış ancak, bu sözü antrenör Luna tarafından kahkahalarla karşılanmıştı. Ta ki Luna, Pele’yi ilk antrenmanda görene kadar.

Hemen A takımla sahaya çıkan Pele, 1956’da transfer olduğu Santos’a 18 yıl boyunca 25 şampiyonluk yaşattı. İki Copa Libertadores, Kıtalararası Kupa olmak üzere birçok zafer tadan Santos, Pele sayesinde Avrupa’da futbol turlarına çıkarak 1970’lerde 20 milyon dolar üzerinde gelir elde etti.

Inter, Juventus, Manchester United ve Real Madrid gibi takımlar Pele’yi defalarca transfer etmeye çalıştı. Ancak Janio Quadros başkanlığındaki Brezilya hükümeti, onun yurtdışına gitmesini yasaklamak için “resmi ulusal hazine” ilan etti. Santos ise hem maddi kazanç sağlamak, hem de bu hazineyi dünyaya tanıtmak için tüm dünyada turlar düzenleyerek farklı takımlarla maç yaptı.

127: Pele’nin Santos formasıyla 1959 yılında attığı gol sayısı.

Pele 10 numaralı formasıyla dünyanın her yerinde ölümsüzleşti. Ancak bu tamamen şans eseri bir durumdu. Brezilya, İsveç’teki 1958 Dünya Kupası için FIFA’ya kadro numaralarını göndermeyi unutunca forma numaraları rastgele seçildi. Kaleci Gilmar’a 3 numara, stoper Zozimo’ya 9 numaranın denk gelirken, turnuvaya yedek başlayan Pele, şans eseri futbolda en meşhur olduğu sayı olan 10 numarayı aldı ve bir daha bırakmadı.

Pele ve Garrincha ikilisi, Brezilya Milli Takımı ile 6 Dünya Kupası’na katıldı. Copa America da dahil olmak üzere Arjantin ile defalarca karşılaşan ikili İngiltere, Fransa, Portekiz, Sovyetler Birliği, İspanya ve Batı Almanya gibi Avrupa’nın önde gelen ekiplerine karşı birlikte forma giydi. İnanılması güç ancak bu takımlara karşı bir kere bile yenilmediler.

#OnThisDay in 1966 Garrincha & @Pele played their 40th & final game together for @CBF_Futebol. Both scored superb free-kicks in a 2-0 #WorldCup win

Unbelievably, Brazil went unbeaten in those matches (36 wins, 4 draws). What a mind-blowing double act! pic.twitter.com/rzW5ouakkG

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2020