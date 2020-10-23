Budapeşte’te ilk gün madalya yok

Budapeşte Grand Slam ilk gün karşılaşmalarında erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ilk turda Sloven rakibi David Starkel´i ipponla yenerek bir üst tura çıtı. Akkuş, bu turda Rus Yago Abuladze´ye yenildi. Grand Slam´ın birinci gününde tatamiye çıkan diğer judocularımızdan kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt; erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ile 66 kiloda Sinan Sandal ilk tur maçlarında rakiplerine yenildiler.

Macaristan´ın başkentinde devam eden organizasyonda yarın madalya mücadelesi yapacak judocularımız ve rakipleri şöyle:

63 Kilo: Minel Akdeniz (1.Tur Hollandalı Geke Van Den Berg), 73 Kilo: Bilal Çiloğlu (1.Tur bay), 81 Kilo: Vedat Albayrak (1.Tur bay) ve Muhammed Mustafa Koç (1.Tur bay).