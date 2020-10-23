Beşiktaş Aygaz’ın iki maçı ertelendi

Türkiye Hentbol Süper Ligi’nde Giresunspor-Beşiktaş Aygaz ve Nexe Nasice-Beşiktaş Aygaz EHF Avrupa Ligi maçları ertelendi. Beşiktaş Aygaz’da hentbolcu Josip Buljubasic ve kondisyoner Mesut Temizişler’in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından maçların erteleme kararı alındı.

Mesut Temizişler ile temasta olduğu öğrenilen hentbolcular Taner Günay, Burak Turan, Ömer Ozan Arifoğlu, Gökay Bilim, Muhammed Mirhan Kasarcı ve Doğukan Keser ile antrenör Bülent Erkol’un karantinaya alınması gerektiği Beşiktaş Kulübü’ne bildirildi. Bunun üzerine Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF), Beşiktaş Aygaz’ın maçlarını erteledi.

Beşiktaş Kulübü’nün resmi sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yarın (24 Ekim) oynanması planlanan Güneysuspor-Beşiktaş Aygaz Süper Lig karşılaşması Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından, 27 Ekim Salı günü oynanması planlanan Nexe Nasice-Beşiktaş Aygaz EHF Avrupa Ligi maçı ise Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş Aygaz Takımımızda, halihazırda Covid-19 tanısı konulan hentbolcumuz Josip Buljubasic'in yanı sıra kondisyonerimiz Mesut Temizişler'in de Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

İstanbul İl Sağlık Kurulu, Covid-19 testi pozitif sonuç veren kondisyonerimiz Mesut Temizişler ile temas eden hentbolcularımız; Taner Günay, Burak Turan, Ömer Ozan Arifoğlu, Gökay Bilim, Muhammed Mirhan Kasarcı ve Doğukan Keser ile antrenörümüz Bülent Erkol'un da karantinaya alınması gerektiğini belirten yazıyı Kulübümüze iletti. Böylelikle, Beşiktaş Aygaz Takımımızda karantinada bulunan kişi sayısı 8'e yükseldi.

Yaşanan süreç neticesinde, Beşiktaş Aygaz Takımımızın Süper Lig'de Güneysuspor ile oynayacağı maçı Türkiye Hentbol Federasyonu, EHF Avrupa Ligi'nde Nexe Nasice ile oynayacağı karşılaşmayı ise Avrupa Hentbol Federasyonu ileri bir tarihe erteledi.”