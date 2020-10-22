Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’nde Villarreal karşısında

Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Sivasspor, bugün İspanya'da sahne alıyor. 11 yıl aradan sonra Avrupa'ya dönen Yiğidolar, Villarreal ile karşılaşacak. Sivasspor en son 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'nda eleme oynamıştı. La Liga'da 6 maç sonunda 11 puan toplayan ve averajla 2. sırada olan Villarreal karşısında Sivasspor'u zor bir mücadele bekliyor.
Yiğido'da sakatlıkları bulunan Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt ve Ninga forma giyemeyecek. Sivasspor, Azerbaycan'dan Karabağ ve İsrail'den Maccabi Tel Aviv'in yer aldığı gruptan çıkma hedefi için galibiyetle başlamak istiyor.
Avrupa’da bu sezon Medipol Başakşehir ile birlikte ülkemizi temsil eden Sivasspor, diğer takımların aldığı kötü sonuçların ardından sıralamada geriye düşen Türkiye’ye puanlar kazandırmayı hedefliyor. Yiğidolar, grupta alacağı galibiyetler ve bir üst turlara yükselmesi, Türk futbolu için sıralamada daha da aşağılara düşmesini engellemek demek!
VILLARREAL: Asenjo, Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza, Iborra, Chukweze, Trigueros, Parejo, Gomez, Alcacer
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Hakan, Yasin, Fajr, Gradel, Yatabare
STAT: De La Ceramica
SAAT: 22.00
HAKEM: Pawel Raczowski (Polonya)
YAYIN: beIN Sports 1
Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile yapacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 13. kez kulübede bulunacak
Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 müsabakaya çıktı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı.