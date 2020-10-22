Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Bayern Münih gol yağdırdı…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde erken saatteki Real Madrid-Shakhtar Donetsk ve Red Bull Salzburg-Lokomotiv Moskova karşılaşmaları ile açılan perde, sonrasında oynanan 6 mücadele ile kapandı.

A Grubu’nda yer alan Alman panzeri Bayern Münih, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso’nun golleriyle 4-0 mağlup ederek gruba hızlı bir başlangıç yaptı.

B Grubu’nda ise, Inter evinde ağırladığı Borussia Monchengladbach ile Romelu Lukaku’nun 90+1’de attığı golle 2-2 berabere kalırken, C Grubu’nda Manchester City, Porto’yu 3-1’lik skorla geçti.

D Grubu’nda Ajax’a konuk olan İngiliz ekibi Liverpool, mücadeleyi tek golle kazandı.

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İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları:

A GRUBU

Red Bull Salzburg 2-2 Lokomotiv Moskova

Eder 19′, Szoboszlai 45′, Jjunuzovic 50′ Lisakovich 75′

Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid Coman 28′ 72′, Goretzka 41′, Tolisso 66′

B GRUBU

Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk

Tete 29′, Varane (k.k.) 33′, Solomon 42′, Modric 54′, V. Junior 59′

Inter 2-2 Borussia M’gladbach

Lukaku 49′ 90+1′, Bensebaini 63′ (p), Hofman 85′

C GRUBU

Mancester City 3-1 Porto

Diaz 14′, Aguero 20′ (p), İlkay Gündoğan 65′, Ferran Torre 73′

Olympiakos 1-0 Marsilya

Ahmed Hassan 90+1′