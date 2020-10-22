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Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Bayern Münih gol yağdırdı…

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı oynanan 8 maçla devam etti. Gecenin en dikkat çeken mücadelesinde son şampiyon Bayern Münih Atletico Madrid'i 4-0'la geçerken, Manchester City ise Porto'yu 3-1 mağlup etti. İşte toplu sonuçlar...

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00:01 -
Haberler Futbol
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Bayern Münih gol yağdırdı…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde erken saatteki Real Madrid-Shakhtar Donetsk ve Red Bull Salzburg-Lokomotiv Moskova karşılaşmaları ile açılan perde, sonrasında oynanan 6 mücadele ile kapandı.

A Grubu’nda yer alan Alman panzeri Bayern Münih, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso’nun golleriyle 4-0 mağlup ederek gruba hızlı bir başlangıç yaptı.

B Grubu’nda ise, Inter evinde ağırladığı Borussia Monchengladbach ile Romelu Lukaku’nun 90+1’de attığı golle 2-2 berabere kalırken, C Grubu’nda Manchester City, Porto’yu 3-1’lik skorla geçti.

D Grubu’nda Ajax’a konuk olan İngiliz ekibi Liverpool, mücadeleyi tek golle kazandı.

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İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları:

  • A GRUBU
  • Red Bull Salzburg 2-2 Lokomotiv Moskova
  • Eder 19′, Szoboszlai 45′, Jjunuzovic 50′ Lisakovich 75′
  • Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid Coman 28′ 72′, Goretzka 41′, Tolisso 66′
  • B GRUBU
  • Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk
  • Tete 29′, Varane (k.k.) 33′, Solomon 42′, Modric 54′, V. Junior 59′
  • Inter 2-2 Borussia M’gladbach
  • Lukaku 49′ 90+1′, Bensebaini 63′ (p), Hofman 85′
  • C GRUBU
  • Mancester City 3-1 Porto
  • Diaz 14′, Aguero 20′ (p), İlkay Gündoğan 65′, Ferran Torre 73′
  • Olympiakos 1-0 Marsilya
  • Ahmed Hassan 90+1′
  • D GRUBU
  • Ajax 0-1 Liverpool
  • Tagliafico 35′ (k.k.)
  • Midtjylland 0-4 Atalanta
  • Zapata 26′, A. Gomez 36′, Muriel 42′, Miranchuk 88′
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Son güncelleme: 00:03 22.10.2020