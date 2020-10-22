Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Bayern Münih gol yağdırdı…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde erken saatteki Real Madrid-Shakhtar Donetsk ve Red Bull Salzburg-Lokomotiv Moskova karşılaşmaları ile açılan perde, sonrasında oynanan 6 mücadele ile kapandı.
A Grubu’nda yer alan Alman panzeri Bayern Münih, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’i Kingsley Coman (2), Leon Goretzka ve Corentin Tolisso’nun golleriyle 4-0 mağlup ederek gruba hızlı bir başlangıç yaptı.
B Grubu’nda ise, Inter evinde ağırladığı Borussia Monchengladbach ile Romelu Lukaku’nun 90+1’de attığı golle 2-2 berabere kalırken, C Grubu’nda Manchester City, Porto’yu 3-1’lik skorla geçti.
D Grubu’nda Ajax’a konuk olan İngiliz ekibi Liverpool, mücadeleyi tek golle kazandı.
İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları: