PFDK Sumudica’ya 4 maç, yardımcısına 1 yıl ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezalı olduğu Antalyaspor maçında tribünden sahaya talimat verdiği gerekçesiyle Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica’ya 4 maç ceza verildiğini duyurdu.

PFDK’dan yapılan açıklamada, “GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDİCA’nın, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 33.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

TFF’YE TESCİL EDİLMİŞ BİR SÖZLEŞMESİ YOK

Öte yandan Sumudica’nın teknik ekibinde yer alan Marius Stefan Sumudica’ya da TFF’ye tescil edilmiş bir sözleşmesi bulunmaksızın müsabakalarda yardımcı antrenör olarak görevlendirilerek akredite edilmesinden dolayı 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

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SUMUDICA’NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Konyaspor

Gençlerbirliği (D)

Beşiktaş

Denizlispor (D)

SUMUDİCA: 9 KİŞİYLE DEPLASMANDA PUAN ALIYORSUN…

Marius Sumudica, Antalyaspor maçı sonrası kulübün dört yetkilisiyle maçı locadan izlediğini aktararak, “Tribünde çoğunluk olan ev sahibi kulüp yetkililerinin tam ortasında nasıl hakaret etmiş olabilirim? Sosyal medya üzerinden sevincim paylaşılıp, tahrik ettiğim ileri sürülüyor. Türkiye’de herkes kendini teknik direktör olarak hayal etsin, takımınız 9 kişiyle deplasmanda puan almayı başarıyor. Buna kim sevinmez? Bu sevinç esnasında edilen küfürler ve hakaretler çok saygısızcaydı. Lukas Podolski’ye hakaret ettiğim ileri sürülüyor. Eğer böyle bir görüntü varsa, hemen istifa edeceğimin sözünü veriyorum. Eğer rakibin bu anlamsız iddiaları sadece sözde kalırsa, yine aynı şekilde basın önünde özür dilemelerini talep ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.