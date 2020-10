Natalie Portman’ın futbol kulübü Angel City’nin beyin takımı belli oldu

Son yıllarda yükselişte olan kadın futboluna ünlü aktris Natalie Portman’dan destek geldi. 39 yaşındaki İsrailli-Amerikalı oyuncu, Amerikan Ulusal Kadınlar Ligi’nde yer alacak Angel City FC isimli bir takım kurdu.

Portman’ın takım kurma planında onu destekleyen isimler de beli oldu. Yıldız aktrisin A takımı listesinde sinema oyuncuları America Ferrera, Jennifer Garner, Jessica Chastain, Lilly Singh, Eva Longoria ve Uzo Aduba bulunuyor.

Öte yandan video oyun girişimcisi, oyun konsolu OUYA’nın kurucusu Julie Uhrman da kulübün kurucuları arasında ve ilk başkan olarak seçildi.

Amerika’nın eski milli kadın futbolcuları Angela Hugles, Abby Wambagh, Lorrie Fair Allen, Lauren Cheney, Julie Foudy, Joy Fawcett, Mia Hamm, Ronnie Fair Sullins, Rachel Buehler, Shannon MacMillan, Shannon Boxx, Saskia Webber ve Tisha Venturi Hogh‘ün yanı sıra, organizatör Sabina Nathanson ve Norah Weinstein, yazar Glennon Doyle, yapımcı Cindy Holland ise kulübün kurucu yatırımcıları arasında yer alıyor.

Welcome to the next evolution. We are #AngelCityFC pic.twitter.com/FGdY9jEkNf — Angel City FC (@weareangelcity) October 21, 2020

Yönetimi ünlü oyuncuların birleşiminden oluşan futbol takımının, 2022’de Amerikan Ulusal Kadınlar Ligi’nde mücadele edeceği belirtilirken, Portman konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Jimmy Fallon’ın Tonight Show’una katılan Portman, “ABD’deki kadın futbolunun geleceği beni çok heyecanlandırıyor. Grup olarak bu konuda son derece tutkuluyuz çünkü dünyanın en popüler sporunda ABD’de dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz” ifadelerini kullandı.

ABD Kadın Milli Takımı’nın son iki Dünya Kupası’nı kazandığına dikkat çeken Portman, “Arkadaşlarımla bir araya geldik ve Angel City FC’yi Los Angeles’a getiriyoruz” diyerek takım ismini de resmen açıklamış oldu.

Natalie Portman “İnanılmaz sporcuların arasında yer alacak takımımızı oluşturacağımız için çok heyecanlıyız ve profesyonel bir spor dalında ilk kez kadınlar kurucu ve yatırımcı olacak.”

NATALIE PORTMAN KİMDİR?

9 haziran 1981 yılında Kudüs'te doğdu. Oyucu bir anne ile doktor babanın tek çocuğudur. Natalie Portman, 1999 yılında liseyi Washington'da (Syosset High School) okudu ve ardından Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümüne gitti. 2003 yılında mezun oldduktan sonra pizzacıda çalışırken Revlon ajansının bir çalışanı tarafından 12 yaşındayken keşfedildi.

Luc Besson’un kült filmi Léon’da oynama fırsatı elde eden Natalie daha sonra Heat, Everyone Says I Love You ve Mars Attacks! gibi filmlerde rol almıştır. 1996 senesinde Woody Allen’ın Everyone Says I Love You ve Ted Demme’nin Beautiful Girls filmlerinde oynadı. 1999 yılında Susan Sarandon ile rol aldığı Anywhere But Here filmi ile Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülüne aday gösterildi.Jude Law ve Nicole Kidman’ın rol aldığı Soğuk Dağ filminde küçük bir rol aldı.

Natalie Portman Closer filmindeki Alice rolü ile Yardımcı Kadın Oyuncu dalında BAFTA ve Oscar’a aday gösterildi. Altın Küre ödülü aldı. 2005 yılında Star Wars serisinin son filmi Yıldız Savaşları: Bölüm III – Sith’in İntikamı gösterime girdi ve yılın en çok izlenen filmi oldu. V for Vendetta’nın film uyarlamasında yer aldı ve film için saçlarını kestirdi. Ardından 1792’de İspanya’da geçen Goya’s Ghosts filminde Goya'nın ilham perisi rolünde yer alan başarılı oyuncu 2010 yılında Black Swan filminde Nina karakterini canlandırdı. Canlandırmış olduğu bu karakter ile Oscar’ı kazandı.