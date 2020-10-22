İspanyol medyasında Barcelona’nın genç yıldızı Ansu Fati’ye ırkçı benzetme! Özür dilediler…

İspanya’nın ünlü gazetelerinden ABC, bir yazarının Barcelona futbolcusu Ansu Fati hakkında sarfettiği ırkçı ifadeler nedeniyle özür mesajı yayınladı. Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki 5-1’lik Ferencvaros galibiyetinde takımının ikinci golünü atan 17 yaşındaki futbolcu, gecenin parlayan isimlerinden olmuştu.

ABC Gazetesi’nde maçı yorumlayan Salvador Sostres, “Ansu bir ceylan gibi uçuyor. Gracia Caddesi’nde su satan siyah bir çocuğun polisten kaçması gibi koşuyor. Ama bugünlerde böyle bir şey olmaz. Çünkü Ada Colau (Barcelona’nın sol görüşlü belediye başkanı) için suçlular polis ve sokak satıcıları artık kaçmak zorunda değil. Turistler olmadan işlerin kötü olduğu da bir doğru” ifadelerini kullandı.

İspanya’da sağ görüşlü siyasi partileri ve politikalarını destekleyen bir gazete olarak bilinen ABC’nin yazarı, skandal yorumun ardından gelen tepkiler karşısında özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı.

ABC’nin internet sitesinde bir yazı yayınlayan Sostres, “Ansu gibi genç bir oyuncunun hareketlerinin güzelliğini ve kalitesini vurgulamak isterken, bazı ifadelerim ırkçlık olarak yorumlandı. İlk zamanlarından beri ifade ettiğim gibi ona karşı olan hayranlığımı belirtmek dışında bir niyetim yoktu. Yanlış anlaşılma ve kırdığım kişilerden özür dilerim” dedi.

Sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaşan ifadelere Barcelona’nın yıldız futbolcusu Antoine Griezmann da sessiz kalmadı. Fransız isim, “Ansu, diğer insanlar gibi saygıyı hak eden olağanüstü bir çocuk. Irkçılığa ve kötü davranışlara hayır” paylaşımını yaptı.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Eski İngiltere Milli Takımı ve Barcelona futbolcusu Gary Lineker ise, Grizmann’ın yazdıklarını profilinde paylaşırken, maç haberinde yapılan yorumun ’50 yıl geriye gitmek gibi’ hissettirdiğini söyledi.

Öte yandan Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau da gazetenin tekzip yayınlamasını talep ederken, “Ansu Fati ve ten renginden dolayı bu tarz damgalanmaya maruz kalan tüm genç, isimsiz insanlara desteğimi sunuyorum” dedi.

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