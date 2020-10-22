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İki hakemde corona virüsü çıktı

TFF, bir üst klasman hakeminin ve bir klasman yardımcı hakeminin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Güncellenme: 12:31, 22/10/2020
Haberler Futbol
İki hakemde corona virüsü çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman ve bir klasman yardımcı hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Corona tff Türkiye Futbol Federasyonu