Fatih Terim, her mevkide alternatif olacak bir listeyi yönetime iletti. 8 kişilik ve maliyetli olmayan isimler alınamadı; Emre ve Etebo dışında. Terim, geleceği parlak olan oyucuların da kadroya dahil olmasını istiyordu. 2 milyon Euro sıcak para bulunamayınca değeri 7 milyon Euro olan Kaan Ayhan'ın transferi suya düştü.

YÖNETİM AKSİYON ALMADI

Oysa Kaan, sırf Terim için teklife evet demişti. Terim'in düşünmediği, Babel, Diagne ve Belhanda gibi isimler elden çıkarılamayınca, Terim'in listesi devreye giremedi. İşin ana fikri, bence şuydu: Yönetim bu konuda aksiyon almadı. Ortada şimdi tuhaf bir resim var: Terim ile yönetim arasında soğukluk oluştu. Bu, tamamen benim yorumum. Adı ‘güven bunalımı' değil mi?

ASIRLIK ÇINARLAR YIPRATIR!

Dorukhan, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmiyor. Şanslı olduğu nokta, maçlar seyircisiz. Yoksa Beşiktaş taraftarı, ayrılma düşüncesinde olan futbolcuları bağrına basmaz, kuşkusuz. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasına dönelim: “Dorukhan, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. İstemiyorsa da Allah yolunu açık etsin.”

Sayın başkan böylece, bu konuyu kendi açısından kapatmıştır. Artık Dorukhan kararını vermek zorunda. Zamanında bu kulüp kendini vazgeçilmez zannedenleri bir gecede gönderdi. Asırlık çınarlar yıpranmaz ama yıpratır.

İNSAN YÖNETME SANATI

Mert Hakan, Cisse, Ferdi, Thiam, Novak, Sinan, Harun, Sadık, Tolga, Ademi. Bu isimler başka takımda olsa banko maça başlar. Göztepe maçının yedek kulübesi. Mükemmel bir derinlik. Yedek oturan oyuncu haftalar geçtikçe şans bulamazsa mutsuz olur. Burada en büyük iş teknik direktöre düşüyor. İnsan yönetme sanatı! Yapamazsanız, bir çuval incir berbat olur.