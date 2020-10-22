Galatasaray’da derin çatlak!

Galatasaray’da gerilim her geçen gün tırmanıyor. Futbol takımının üst üste kötü sonuçlar almasının ardından yönetim ile teknik direktör Fatih Terim arasında soğuk rüzgârlar esmeye başladı. Falcao'nun yüksek maliyetle transfer edilmesiyle birlikte Terim'in koyduğu tavrın etkileri bugüne kadar devam etti. “Hocamızla sorun olmaz” diyen Başkan Mustafa Cengiz'in Terim için “Çağırdığımızda koşarak gelir” şeklinde kullandığı ifadenin basına yansıması da akıllara Ünal Aysal'ın eleman krizini getirdi.

HUZURSUZLUK VAR

Terim’in de birçok konuda şikâyetçi olduğu ortada. TFF'ye ve ezeli rakiplere karşı yaşanan bir kriz durumunda yönetimin sus pus kalmasını kabullenemeyen Cimbom'un hocası, transferlerin yanlış planlandığını düşünüyor. Takımdan gönderilmesini istediği futbolcuların satışının gerçekleşmemesinden dolayı da takım içinde huzursuzluklar meydana geldi. Genç futbolcuların daha çok süre alması gerektiği yönünde yapılan yorumlar ise Fatih Terim'in otoritesini sarsmaya başladı.

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DİVAN’DA KAOS

Galatasaray Divan Kurulu, pandemi nedeniyle videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen divan toplantısına yönetimin katılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Her seferinde sudan sebeplerle farklı algılar yaratmaya çalışarak üyelere ve camiamızın tamamına cevap vermekten kaçmak çözüm değildir” denildi.