Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİ YOK

Sezon başında yaptığı transferlerle büyük heyecan yaratan Fenerbahçe, sezona da iyi başladı. Sarı-lacivertli ekip, 6. hafta öncesi 3 galibiyet 2 beraberlik aldı ve 11 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

YENİ HOCANIN SON MAÇI OLABİLİR

Sezon başında takımın başına getirilen Eddie Newton, Fenerbahçe karşısında alınacak bir mağlubiyetle işini kaybedebilir.

Geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayan Bordo-mavili ekip, bu sezon ligde bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Ligde 14. sırada bulunan Trabzonspor'un puanı ise 5.