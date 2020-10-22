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Sözcü

Cristiano Ronaldo’nun ikinci testi de pozitif çıktı

Corona virüse yakalanan Cristiano Ronaldo'nun ikinci testi de pozitif çıktı. Yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Barcelona maçında forma giyemeyecek.

Güncellenme: 18:18, 22/10/2020
Haberler Futbol
Cristiano Ronaldo’nun ikinci testi de pozitif çıktı

Portekizli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya yapılan ikinci corona virüsü testi pozitif çıktı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Barcelona maçında da forma giymesi beklenmiyor.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre; ilk testi pozitif çıkan ve karantinaya giren Ronaldo’ya ikinci bir test yapıldı ve bu testin de sonucu pozitif çıktı.

Ronaldo, böylece 28 Ekimde oynanacak Juventus – Barcelona maçını kaçıracak. Futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo – Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu, 8 Aralık’ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilir.

Karantinaya giren Cristiano Ronaldo saçlarını kazıttı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara devam eden Portekizli yıldızın yeni stili hayranlarını bir hayli şaşırttı.

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