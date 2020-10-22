CANLI YAYIN | Villarreal 0-0 Sivasspor (ilk yarı oynanıyor)

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk oluyor… Rıza Çalımbay ve öğrencileri güçlü rakibi karşısında 3 puana ulaşarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt kadroda yer almadı. Grubun diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Villareal Sivasspor maçının önemli dakikalarını SKOR’dan takip edebilirsiniz…

Villarreal – Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İŞTE MÜCADELENİN İLK ‘LERİ:

Villarreal: Rulli, Costa, Foyth, Albiol, Pena, Baena, Coquelin, Trigeros, Kubo, Chukwueze, Carlos Bacca

Sivasspor: Samassa, Uğur, Camara, Robin Yalçın, Caner, Cofie, Hakan, Fajr, Max Gradel, Yatabare, Kayode

LA LİGA’DA İKİNCİ SIRADA

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi Villarreal, 6 haftası geride kalan İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) aynı puanı paylaştığı Real Sociedad'ın ardından averajla ikinci sırada bulunuyor. Villarreal, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puan topladı. İspanya ekibi, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü.

RAKİPTE EKSİK VAR

Villarreal'de, Fas Milli Takımı'nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.