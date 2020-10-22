‘Avrupa Süper Ligi’ projesi yeniden hortladı! Şampiyonlar Ligi’nin sonu mu geliyor?

Alican ÖZCAN | Dünya futbolunda yaklaşık 30 yıldır tartışmalara neden olan ve son yıllarda iyiden iyiye ayak sesleri duyulan “Avrupa Süper Ligi” planı yeniden gündemde. 2018 yılında Alman gazetesi Der Spiegel’in ortaya çıkardığı belgelerde, Avrupa’nın en güçlü 16 takımının bir araya gelerek Şampiyonlar Ligi’nin yerine yeni bir lig oluşturmayı planladığı iddia edilmişti.

22 Ekim 2018 gecesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’e giden e-postada 13 sayfalık bir belge; belgede ise, Avrupa Süper Ligi’ni kuracak takımların imzası için gönderilen ön protokol bulunuyordu.

Kurucu takımlar: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Paris Saint Germain, Juventus, Milan ve Bayern Münih.

Davet edilen takımlar: Atletico Madrid, Roma, Borussia Dortmund, Tottenham ve Marsilya

Belgeye göre bu kulüpler daveti kabul etmişti ancak o günden beri konuyla ilgili hiçbir gelişme yaşanmamıştı.

Salı günü Sky Sports’un verdiği haberde ise; Liverpool ve Manchester United’ın bu planı yeniden devreye sokmak için İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’daki kulüplerle temasta olduğu belirtildi. Hatta Wall Street bankası JP Morgan’ın bu proje için 6 milyar dolarlık bir finansman paketi hazırladığı, FIFA’nın da bu öneriye destek verdiği öne sürüldü. Ancak UEFA ayak diretiyor…

Geçtiğimiz günlerde, yine Liverpool ve Manchester United önderliğinde İngiliz futbolunu yeniden dizayn etme planı olan ‘Büyük Resim Projesi‘nin reddedilmesinin ardından bu teklif de büyük bir muhalefetle karşı karşıya. İki kulüp, Premier Lig’de “altı büyük” olarak lanse edilen Manchester City, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Liverpool ve Manchester United’a büyük imtiyazlar tanıyan bir projeyi kamuoyu gündemine getirmiş ancak, İngiltere’de kaosa neden olan bu plan Premier Lig yönetimi tarafından reddedilmişti.

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Yaklaşık bir yıl önce Financial Times ve New York Times, Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in “çılgın bir plan” olarak tanımladığı iki aşamalı bir dünya futbol ligi önerdiğini söylemişti. Anlayacağınız, Avrupa futbolunun söz sahibi kulüpleri, özellikle pandemi süreciyle iyice boşalan kasalarını doldurmak için yeni çözümler arıyor.

Çünkü böyle bir ligin kurulması, Avrupa devlerinin UEFA’dan koparak yapılacak maçların yayın haklarından ve sponsorluk anlaşmalarından elde edecekleri bütün parayı kendilerine aktarmaları anlamını taşıyor.

Peki, Avrupa Süper Ligi’ni kimler destekliyor?

Şampiyonlar Ligi’ne rakip olarak ortaya atılan lig formatında neler var?

Şampiyonlar Ligi’nin sonu mu geliyor?

Luis Figo “Bu Avrupa Süper Ligi hakkında okuduğum şeyler, bildiğimiz futbolu yok edecek. Her şey açgözlülük ve oyunu birkaç elit kulübün ele geçirerek taraftarların sevdiği diğer kulüpleri ve ligleri yok etmekle ilgili. Futbol birleşmeli ve herkes buna karşı çıkmalı.”

Liverpool’un sahibi Mike Gordon (solda), Manchester United’ın sahibi Glazer ailesi (ortada ve sağda)

AVRUPA SÜPER LİGİ’NE KİMLER DAHİL?

2022’de devreye girmesi planlanan lig için İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da birçok kulübün kurucu üye olma konusunda görüşmelere katıldığı biliniyor. Tartışmalı “Büyük Resim Projesi” önerisi nedeniyle son günlerin eleştirilen kulüpleri Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Premier Lig kulüplerinin birliğini oluşturuyor ve en az 5 tanesi projeye dahil olabilir. İspanya’dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya’dan Bayern Münih, İtalya’dan Juventus ve Fransa’dan Paris Saint Germain’in yeni lige aday kulüpler arasında yer aldığı iddialar arasında.

FORMAT NASIL OLACAK?

İlk plana göre, kurucu kulüpler 20 yıl boyunca yeni ligde sürekli olarak yer alma hakkına sahip olacak, bu da her sezon en fazla 6 takımın katılabileceği anlamına geliyor. Kurucu olmayan üye kulüplerin her sezon sonunda kendi liglerindeki pozisyonlarına bağlı olarak ligin bir parçası olabileceği öngörülüyor. İlk bakışta, Avrupa Süper Ligi, kıtadaki en büyük kulüplerin daha istikrarlı şekilde rekabet etmesini sağlamayı planlıyor.

İlk önerilere göre, iki farklı bölüme ayrılacak olan Avrupa Süper Ligi, lig ve eleme aşamasına sahip olacak. 18 kulübün dahil olduğu lig, normal sezon takviminde hafta ortasında oynanacak iç saha ve deplasman maçlarıyla birlikte 34 haftayı aşkın bir fikstüre sahip olacak. Lig tamamlandığında, en üst sıralarda yer alan takımlar, Avrupa Süper Ligi’ni kazananı belirleyecek eleme aşamasında yarışacak.

Ancak turnuvayı kazanacak takımın yüz milyonlarca pound para ödülü alacağı, buna yakın bir rakamın da katılımcı ekiplere ödeneceği iddialar arasında. Lige katılacak takımların detaylarının Ekim ayında açıklanabileceği ama planların henüz somut olmadığı belirtiliyor.

Futbol Taraftarları Derneği Başkanı Kevin Miles: “Manchester United ve Liverpool’un, bir Avrupa Süper Ligi oluşturmak için giriştiği entrikalara ilişkin haberler, milyarder sahiplerinin Büyük Resim Projesi ile İngiliz futbolunu önemsedikleri iddialarını boşa düşürüyor. Gerçekten kendi açgözlülüğü dışında herhangi bir şey düşünmüyorlar. Bu milyarder kulüp sahipleri kontrolden çıktı. Sevdiğimiz oyunu korumak için artık kararlı eylemlere ihtiyaç var.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN SONU MU GELİYOR?

UEFA ise, bu plana şiddetle karşı çıkıyor ve böyle bir formatlı turnuvanın pazarlık parçası olmadığını söylüyor. Avrupa futbolunun yönetim organı ve Şampiyonlar Ligi organizatörü UEFA, Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi’ne rekabeti kaçınılmaz olarak sıkıcı hale getireceği için karşı çıkıyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki takım sayısını 32’den 36’ya çıkartmayı planlayan UEFA, mevcut yapının 2023-24 sezonundan sonra yenileneceği söylese de, henüz bir adım atılmadı. Bununla birlikte, olası bir Avrupa Süper Ligi planının gerçeğe dönüşmesi, UEFA’nın 1992’de başlattığı Şampiyonlar Ligi’nin geleceğini tehlikeye atacağı kesin.

BU PLAN YASAL OLARAK ENGELLENEBİLİR Mİ?

Eğer Avrupa Süper Ligi planlandığı gibi 2022 yılında devreye girecekse, üstesinden gelinmesi gereken birçok sorunla karşılaşılacak. UEFA’nın, Şampiyonlar Ligi için 2024’e kadar yürürlükte olan bir formatı ve TV sözleşmeleri bulunuyor. Sponsorlar dahil birçok şirket, Avrupa’nın en iyi kulüplerinin bulunduğu Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları için büyük paralar ödedi. Şimdi bu takımların kendi kurdukları ligde oynayıp Şampiyonlar Ligi’ni reddetmesi büyük bir karmaşa yaratacak.

Ayrıca Avrupa Süper Ligi’nin gerçekleşmesi, yerel liglerde sıralamaların da öneminin değişmesine neden olacak. Avrupa’ya katılım, ligi hangi sırada bitirdiklerine bakılmaksızın sadece bazı kulüplere garanti edilecekse, rekabet ne olacak?

Bu durumda kesinlikle yasal sorunlar yaşanacağı çok açık.

La Liga Başkanı Javier Tebas: “Bu fikrin sahipleri -eğer gerçekten varlarsa, çünkü savunan kimse yok- sadece Avrupa ve dünya futbolunun organizasyonu ve genelekleri hakkında cahil değil, aynı zamanda görsel-işitsel haklar piyasaları hakkında da ciddi bir cehalete sahip. Bu tür bir proje, organizatörlerin kendilerine ve eğer varsa, onu finanse eden kuruluşlara ciddi ekonomik zarar anlamına gelecektir. Çünkü asla resmi değil. Bu ‘yeraltı’ projeleri yalnızca sabahın beşinde bir barda taslak halinde hazırlandıklarında güzel görünüyor.”

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