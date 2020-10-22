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1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da final heyecanı 24 Ekim’de

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q’da büyük finale gelindi. 8 büyük League of Legends yayıncısının da Vadi’nin Ustası unvanı için mücadele edeceği nefes kesen final heyecanı saat 17.00’da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

Güncellenme: 16:02, 22/10/2020
Haberler E-spor
1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q’da final heyecanı 24 Ekim’de

Vadi, ‘1v1'de şampiyonunu arıyor. Türkiye'nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1' League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da final anına gelindi. Eleme etaplarında başarılı olan en iyi 8 oyuncu, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü şampiyonluk için mücadele edecek. Esma Sultan Yalısı'nda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali nefes kesen bir kapışmaya sahne olacak ve Türkiye şampiyonu belirlenecek.

Eleme etaplarında başarılı olan ve büyük finale katılmaya hak kazanan 8 düellocu şöyle:

  • Ulvi ‘'KheanJaii'' Hakan Terzi
  • Emir ‘'ChillViolin'' İçöz
  • Ozan”Jackie Walnuts”Asal
  • Taha Mertcan “Drogo Wannabe” Akbaba
  • Berkay “Kazing” Özyurt
  • Muhammet Emir “ŞAMPİYONLUK 1” Özdemir
  • Ekrem “Retyx” Şeref
  • Berke “Hadounken” Aytar

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye'nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları'nda da şampiyon belli oluyor. 24 Ekim'de Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı ise Asım Cihad “fabFabulous” Karakaya, Berke “Thaldrin” Demir, Koray “Naru” Bıçak ve Kaan “Elwind” Atıcı oldu.

Türkiye'nin en iyi düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q Türkiye Finali www.twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak izlenebilecek.

lol Red Bull Solo Q