Uğurcan Çakır: ‘Doğru zamanda doğru yere gideceğim’

Trabzonspor’un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Uğurcan’ın sözleri…

‘FENERBAHÇE MAÇININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATIYORUZ’

“Fenerbahçe maçları camiamız için önemli maçlardır. Gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Kazanıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımıza da maçın büyüklüğünü anlatıyoruz”

‘TARAFTARIN YOKLUĞUNA ALIŞAMADIM’

“Geçen sene gerçekten takım halinde çok iyi performans sergiledik. Çok ekstra performans sergileyen oyuncularımızda vardı. Pandemiden sonra Göztepe maçında iyi bir başlangıç yaptık. O dönem zorluydu, kendimizi hazırlayamadık. En önemli etken taraftarımız yoktu. Taraftarımız bizim için itici güç, hele ki yerli oyuncular için çok önemli. Taraftarımızın yokluğuna hala alışamadım”

‘GEÇEN SENE YAPTIKLARIMIZ ORTADA’

“Eddie Newton’ın taktiği, bilgisi çok yüksek. Ben hoca değişikliği için konuşamam. Bunu başkanımız ve yönetimimiz bilir. Yeni bir takımız ve adaptasyon süreci var. Henüz erken, en kısa sürede toparlanacağız, geçen sene yaptıklarımız ortada”

‘DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YERE GİDECEĞİME İNANIYORUM’

“Avrupa’da gidip oynamayı istiyorum ama Trabzonspor’un da mali olarak beklentisi var. Karşılansa gerçekleşirdi, ben süreci başkana bıraktım. Bu şansı bana Trabzonspor verdi. Avrupa’ya gitmek isterim ama doğru zamanda doğru yere gideceğime inanıyorum”