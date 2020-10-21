TFF ve Kulüpler Birliği’nden yayıncı kuruluş isyanı ve yüzde 30 seyirci açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya geldiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports ile aylardır süren görüşmelere rağmen henüz bir bir anlaşma olmadığını söyleyen Özdemir, “Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports’un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi gönderdik” ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil ise, “Kulüplerin iki ana geliri; yayın gelirleri ve maç günü gelirleri. 5. haftadayız hala para alamadık. Uzlaşma da sağlanamadı. Yayıncı kuruluşun geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok. Üç yıl önce imzalanan anlaşmaya uyularak gereken ödemenin yapılmasını TFF üzerinden talep ettik” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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“SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAŞVURDUK”

Öte yandan maçların yüzde 30 kapasiteyle seyircili oynanmasını istediklerini ve bu talebi Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyleyen Özdemir, “Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. İstediğimiz, UEFA’nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle oynamak istiyoruz. Başakşehir ve Sivasspor’un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’na resmi başvuru yaptık” dedi.

Son olarak Spor Yasası konusuna değinen TFF Başkanı, bazı maddelerde değişiklik yapılmasını istediklerini belirtti ve “Kulüplerimiz pandemi sonrası çok ciddi bir dönemden geçiyorlar. Kulüpler Birliği ve TFF olarak ortak çalışma yaparak spor yasasına dair bazı madde değişikliği yapılmasını istemekteyiz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

NEDEN YAYINCI KURULUŞ KRİZİ VAR? Yayıncı kuruluş beIN Sports, kulüplere yapması gereken ödemede indirim istiyor. Yıllık 500 milyon dolar olan ve 5.80 liradan dolar kurunu sabitleyen mevcut anlaşma, yayıncı kuruluşun bu miktarda indirim istemesiyle krize girdi. Kulüpler Birliği, geçen sene yapılan 90 milyon dolarlık indirimin bir kere olacağını söylerken, yeni bir indirimin kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Buna karşın Digiturk, kulüplere 220 milyon dolar verebileceğini iletti.

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