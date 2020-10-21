Süper Lig’in zirvesinde Akdeniz ateşi

Süper Lig'de Alanyaspor fırtınası esiyor. Akdeniz temsilcisi kulüp tarihinde Galatasaray'ı deplasmanda ilk kez mağlup ederek son üç sezondur süren başarısına bir yenisini daha ekledi. Aytemiz Alanyaspor bu galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Bu sezon 15 farklı isim ve teknik direktör değişikliğinin ardından gücüne güç katarak yoluna devam eden ve 5. haftayı 13 puanla lider kapatan turuncu-yeşilli takım, Avrupa Kupası dönüşü sadece Çaykur Rizespor'a puan kaybederek, beraberlik yaşadı.

Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü ise bu sezon 5 maçın 3'ünde rakip fileleri havalandıran Davidson attı. Davidson takımının gol yollarında oldukça etkili bir oyun ortaya koyarken geçen sezon Papiss Cisse'nin ardından Alanyaspor'un bu sezon gol krallığı yarışında söz sahibi olacak futbolcularından biri olması bekleniyor. Alanya, Galatasaray maçında, 22 şut atarak, rakibinin son 5 senedir kalesine en çok şut atan takım oldu. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ofansif futbolu da alkış topladı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Çağdaş Atan, maç ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İlk yarı gayet tatmin ediciydi ancak Galatasaray çok iyi mücadele etti. Bize boş alan bırakmadılar. Galatasaray bizi iyi durdurdu ama oyun sonunda bir şans golüyle kazandık, hak ettik mi maçı; bence hak ettik. İsteyen bir Alanyaspor vardı. Kazandığımız için çok mutluyum. İlk başladığımız günden beri bize iyi bir reaksiyon veren futbolcularıma teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu cümleyi kurmaktan asla korkmuyoruz. Zirvede kalmak istiyoruz.”

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