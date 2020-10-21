Shakhtar Donetsk, Real Madrid’i nakavt etti!

Şampiyonlar Ligi B Grubu’nun ilk maçında Real Madrid ile Shakhtar Donetsk arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.

İspanya ekibine karşı maça çok iyi başlayan Shakhtar Donets, 29’da Tete’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 33’de Raphael Varane’ın kendi kalesine attığı golle skor 2-0’a geldi.

Üst üste gelen gollerin şokunu atlatamayan Zinedine Zidane’ın öğrencileri, 42. dakikada Manor Solomon’un golüyle soyunma odasına 3-0 geride girdi.

İkinci yarıda başka bir kimliğe bürünen Real Madrid, 54’te Luka Modric, 59’da ise saniyeler önce oyuna giren Vinicius’un ayağından bulduğu gollerle durumu 3-2 yaptı.

Üst üste gelen gollerle geri dönüş sinyali veren Real Madrid, Shakhtar Donetsk’in bulduğu fırsatları gole çevirememesiyle umutlarını son anada kadar sürdürdü.

Dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde Federico Valverde’nin attığı gol Real Madrid’i büyük bir sevince boğdu ancak VAR uyarısıyla gol iptal edilince Shakhtar Donetsk sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

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