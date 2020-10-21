Şampiyonlar Ligi’nde Merih Demiral’ın gecesi! Lucescu tarihe geçti…

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nun ilk maçında Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyskiy Stadı’nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0’lık skorla kazandı.

Juventus’a galibiyeti getiren goller, 46. ve 84. dakikalarda yeni transfer Alvaro Morata’dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini’nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.

Kariyerindeki ikinci Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Merih Demiral etkili performansıyla geceye damga vurdu, 7,1 oyun puanıyla takımın en iyilerinden oldu.

İŞTE MERİH DEMİRAL’IN KİEV MAÇI PERFORMANSI:

75 Dakika

74 pas

92% pas yüzdesi

5 araya girme

3 top uzaklaştırma

1/1 hava topu kazanma

Topla buluşma: 87

PİRLO İLK KEZ KAZANDI LUCESCU TARİHE GEÇTİ

Juventus’un başında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Andrea Pirlo bu ilki eski hocası Mircea Lucescu’yu yenerek yaşadı. Dinamo Kiev’i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam oldu. 1995 yılında Brescia’nın başına olan Lucescu, genç bir yıldız adayı olan Pirlo’yu ilk kez sahaya süren isimdi.

İLK GOLÜ ATAN KUPAYI KAZANAMIYOR

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk golü Juventuslu Morata’dan geldi. Ancak Devler Ligi’nde daha önceki yıllarda sezonun ilk golünü atan hiçbir takım, şampiyonluğa ulaşmaya başaramadı. Juventus, daha önce açılış golünü attığı 1997-98 sezonunda finalde Real Madrid’e mağlup olmuştu.

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Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde bütün gözler Chiellini’nin yerine oyuna dahil olan Merih Demiral’daydı. Milli futbolcunun etkili performansı sosyal medyada da çeşitli paylaşımlara neden oldu:

Uçmadığı maç yok. Merih Demiral Hava Yolları pic.twitter.com/XcR0SBeUHM — merve. (@prohiberre) October 20, 2020

Şampiyonlar liginin başlamasından daha güzel bişey varsa o da Merih Demiral’ın oynadığı şampiyonlar ligi maçıdır #UCL — Numan Göktepe (@goktepealinuman) October 20, 2020

Savunmasında Merih Demiral ın yer aldığı Juventus şampiyonlar ligindeki ilk karşılaşmasında kalesinde gol görmedi. Merih milli takımda da kendi takımında fa oyunun hakkını veriyor — Serkan ŞEN (@serkansenaku) October 20, 2020

Hezarfen çelebi 1 merih demiral 2 pic.twitter.com/fEUuckmYhI — abidin veya abidin (@AbidinCiviler) October 20, 2020

Merih Demiral… Havada duruyor, şahitleri var. pic.twitter.com/BSXOpdY59J — Yunus Aydın (@yunusaydincom) October 20, 2020