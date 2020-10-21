Şampiyonlar Ligi’nde Merih Demiral’ın gecesi! Lucescu tarihe geçti…

Şampiyonlar Ligi’nde G Grubu’nun ilk maçında Juventus, deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. NSC Olimpiyskiy Stadı’nda oynanan mücadeleyi Juventus 2-0’lık skorla kazandı.
Juventus’a galibiyeti getiren goller, 46. ve 84. dakikalarda yeni transfer Alvaro Morata’dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Merih Demiral, 19. dakikada Chiellini’nin sakatlığı sonrasında oyuna dahil oldu.
Kariyerindeki ikinci Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Merih Demiral etkili performansıyla geceye damga vurdu, 7,1 oyun puanıyla takımın en iyilerinden oldu.
75 Dakika
74 pas
92% pas yüzdesi
5 araya girme
3 top uzaklaştırma
1/1 hava topu kazanma
Topla buluşma: 87
Juventus’un başında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Andrea Pirlo bu ilki eski hocası Mircea Lucescu’yu yenerek yaşadı. Dinamo Kiev’i 4 yıl sonra gruplara taşıyan 75 yaşındaki Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en yaşlı teknik adam oldu. 1995 yılında Brescia’nın başına olan Lucescu, genç bir yıldız adayı olan Pirlo’yu ilk kez sahaya süren isimdi.
Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk golü Juventuslu Morata’dan geldi. Ancak Devler Ligi’nde daha önceki yıllarda sezonun ilk golünü atan hiçbir takım, şampiyonluğa ulaşmaya başaramadı. Juventus, daha önce açılış golünü attığı 1997-98 sezonunda finalde Real Madrid’e mağlup olmuştu.
Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde bütün gözler Chiellini’nin yerine oyuna dahil olan Merih Demiral’daydı. Milli futbolcunun etkili performansı sosyal medyada da çeşitli paylaşımlara neden oldu:
Uçmadığı maç yok. Merih Demiral Hava Yolları pic.twitter.com/XcR0SBeUHM
— merve. (@prohiberre) October 20, 2020
Şampiyonlar liginin başlamasından daha güzel bişey varsa o da Merih Demiral’ın oynadığı şampiyonlar ligi maçıdır #UCL
— Numan Göktepe (@goktepealinuman) October 20, 2020
Savunmasında Merih Demiral ın yer aldığı Juventus şampiyonlar ligindeki ilk karşılaşmasında kalesinde gol görmedi. Merih milli takımda da kendi takımında fa oyunun hakkını veriyor
— Serkan ŞEN (@serkansenaku) October 20, 2020
Hezarfen çelebi 1 merih demiral 2 pic.twitter.com/fEUuckmYhI
— abidin veya abidin (@AbidinCiviler) October 20, 2020
Merih Demiral…
Havada duruyor, şahitleri var. pic.twitter.com/BSXOpdY59J
— Yunus Aydın (@yunusaydincom) October 20, 2020
oynamadı ama kalitesi ile maçı kazanmasını bildi. Merih Demiral 70 dakikalık bölümde çok iyi oynadı neredeyse hatasızdı bu çok değerli. Juventus'ta ayrıca Rabiot'u beğendim derine gelip top dağıttı rakip sahada ise savunma arkasına koşular yaptı. Pirlo ise ilk maçını kazandı
— Sinyor (@yazar_futbol) October 20, 2020