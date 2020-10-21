Şampiyonlar Ligi başladı! İşte 1. hafta sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu oynanan 8 karşılaşma ile başladı. Ülkemizi Devler Ligi’nde temsil eden tek takım olan Başakşehir, Leipzig’e 16 ve 20. dakikalarda Angelino’dan yediği gollerle 2-0 yenildi.

Grubun diğer maçında ise Manchester United, PSG’yi deplasmanda 2-1’le geçti. İngiliz devinin gollerini 23’te penaltıdan Bruno Fernandes ve 87. dakikada Rashford kaydetti. PSG’nin tek golünü ise Martial 55. dakikada kendi kalesine atarak kaydetti.

LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ

G Grubu’nda Barcelona, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u ağırladı. Camp Nou’daki maçı Avrupa devi 5-1 kazanırken, Lionel Messi tarihe geçti.

27. dakikada penaltıdan gol perdesini açan Messi, Devler Ligi’nde üst üste 16 sezon boyunca gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Barça’nın diğer gollerini 42’te Fati, 52’de Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89’da Dembele kaydetti. Ferencvaros’un tek golünü ise Pique’nin penaltı yapıp kırmızı kart gördüğü pozisyon sornasında Kharatin attı.

Şampiyonlar Ligi’nde üste üste 16 sezon gol atmayı başaran ilk oyuncu olan Lionel Messi, Devler Ligi’ndeki 36. farklı rakibine de gol atmış oldu pic.twitter.com/zvD1HQzX0l — SKOR (@SozcuSkor) October 20, 2020

LAZIO, DORTMUND’U SAHASINDA DAĞITTI!

F Grubu’nda Lazio, Alman devi Borussia Dortmud’u rahat geçti. İtalyan ekibi 6. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Hitz’in kendi kalesine attığı golle durumu 2-0 yaptı.

Dortmund 71’de Haaland ile farkı bire indirip skoru 2-1 yapsa Lazio, rakibinin umudunu 76. dakikada Akpa-Akpro ile yerle bir etti: 3-1.

Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi de 67. dakikada Correa’nın yerine oyuna dahil oldu.

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GECENİN SOUNÇLARI

E GRUBU

Chelsea 0-0 Sevilla

Rennes 1-1 Krasnodar

F GRUBU

Zenit 1-2 Club Brugge

Lazio 3-1 Borussia Dortmund

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Zenit 1-2 Club Brugge

G GRUBU

Dinamo Kiev 0-2 Juventus

Barcelona 5-1 Ferencvaros

H GRUBU

PSG 1-2 Manchester United

Leipzig 2-0 Başakşehir