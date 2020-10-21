Ozan Tufan’ın ‘Yunanistan’ diye seslendiği Pelkas’tan ilk yorum

Fenerbahçe’nin Göztepe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta takımının üçüncü golünü kaydeden Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli formayı giydiği ilk karşılaşmada golle tanıştı. Ancak attığı golle tarihe geçen Pelkas’ın ilk maçtaki performansı kadar, Ozan Tufan’ın maç sonrası anlattığı ilginç olay da konuşuldu.

Ozan Tufan’ın “Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas'ın ismini unuttum. ‘Yunanistan' diye seslendim çocuğa…” şeklinde anlattığı olay hakkında fikri sorulan Pelkas, olayı sonradan öğrendiğini söyledi.

Pelkas, FB TV’ye yaptığı açıklamada “Duydum bunu çok da hoşuma gitti. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız. Sürekli oyun içindeyiz. Bazen bazı şeyleri unutabiliyoruz. Maça çıktığımda 3 gündür takımlaydım. Doğal olarak ben de herkesin ismini hatırlayamıyorum. Ozan'ın yaptığı da çok iyi… O baskı altında aklına böyle bir şey gelip, beni çağırması güzel bir anekdot… Maç içinde duyamadım ama güzel bir anı” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Göztepe karşısında ilk maçında kafa vuruşuyla ağları havalandıran ve Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan futbolcu olarak tarihe geçen Pelkas, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik. Gol attım. Golle birlikte takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Deplasmanda elde edilen bir galibiyetti ve çok önemliydi. Şu anda da Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Türkiye'de bu maçlar çok önemli… Bugünden pazar günkü maça kadar en iyi şekilde hazırlanmalıyız.”

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