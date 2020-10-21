N’Sakala: Şampiyonluğa inanıyoruz

Beşiktaş’ın yeni sol beki Fabrice N'Sakala, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye geldiğinden beri Beşiktaş'a hayranlığı olduğunu ve kulübün büyüklüğünden çok etkilendiğini söyleyen Kongolu futbolcu, “Sezona iyi başlamadık ama özgüvenimiz yüksek. Başarının bir parçası, mutluluktan ve pozitif olmaktan geçer. Kötü sonuçlar alsak bile pozitif olalım diye telkinlerde bulunuyorum. Şampiyonluğa inanıyoruz çünkü çok maç var. Geçen sene de buna örnek” dedi.

İKİ SAKATLIK DAHA

Mensah’tan corona virüsü, N'Koudou'dan da kronik sakatlığı nedeniyle faydalanamayan Beşiktaş'ta iki yeni sakat… Hasic'te 2. derece, Atakan'da ise 1. derece adale gerilmesi tespit edildi.

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