Les Ferdinand’ın itirazı var: Penaltılar çıkarılsın… Peki Türkiye’de durum ne?

DERLEYEN: TARIK ERYİĞİT | Forvet oyuncuları için kariyerlerindeki en önemli ödüllerden biri de ‘Gol Kralı’ olmaktır. Tüm forvetler bu ödülü kazanmak için kariyerleri boyunca rakipleri ile mücadele içine girerler. İki sıra dışı örnek olan, kanatta oynayan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi dışında, gol krallığı genelde en uçta oynayan forvet oyuncuları tarafından kazanılır.

Ancak 1988-1989 sezonunda Beşiktaş’ta bir yıl kiralık oynayan ve hala hafızlarda yer eden İngilizlerin efsane golcülerinden Les Ferdinand, The Athletic’e yaptığı söyleşide gol krallığı yarışında bir değişikliğe gidilmesini öneriyor. QPR’da Sportif Direktör olarak görev yapan Ferdinand, penaltı vuruşlarının gol krallığı yarışında haksız rekabet yarattığına inanıyor. Özellikle de penaltının daha kolay çalındığı son dönemde…

Ferdinand, “Her hafta gol istatistiklerine bakıyorum ve ‘Acaba bunlardan kaçı penaltıdan atıldı’ diye düşünüyorum. Bu çok gülünç… Geçmişte haftada iki ya da üç penaltı çalınırdı. Şimdi ise neredeyse her maçta iki kez çalınıyor” teklifinin altını dolduruyor.

Ferdinand penaltıların gol krallığı yarışından çıkarılmasını öneriyor Çünkü artık penaltı kararları, özellikle de elle oynama kuralı değiştikten sonra, hakemler tarafından daha kolay veriliyor. Bu da penaltı kullanan forvet oyuncularının gol krallığı yarışında avantaj sağlamasına neden oluyor.

BİR KEZ BİLE PENALTI ATMADI

Kariyerinde bir kez bile penaltı noktasına gelmemiş olan Les Ferdinand, bunun cezasını iki kez Premier Lig’de ‘Gol Kralı’ olma şansını kaçırarak ödedi. 27 sene önce 1993 yılında ligde QPR formasıyla 20 gol atan Ferdinand, 22 gollü Teddy Sheringham’ın arkasında kaldı. Sheringham, bu gollerin altısını penaltıdan kaydetmişti.

Ferdinand, iki yıl sonra yine aynı senaryoyu yaşadı. Yine QPR formasıyla penaltı kullanmadan 24 gole imza atan yıldız isim, bu kez Blackburn Rovers’ta oynayan Alan Shearer’ın arkasında kaldı. Shearer, 10 tanesi penaltıdan olmak üzere 34 gol atmıştı. Premier Lig’de Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang, Luis Suarez, Dimitar Berbatov, Nicolas Anelka, Didier Drogba, Thierry Henry, Dwight Yorke, Jimmy Floyd Hasselbaink ve Andy Cole de geçmişte Ferdinand ile benzer kaderi yaşamıştı.

Ferdinand, penaltı kullanmanın da özel bir yetenek olduğunu savunanları da haksız bulmuyor. Penaltının şans olmadığını, çok çalışma gerektirdiğini kabul eden efsane forvet, yine de akan oyunda atılan gollerin daha değerli olduğunu savunuyor.

NEDEN KULLANMADI?

Peki Ferdinand, kariyeri boyunca penaltı vuruşlarını neden kullanmak istemedi? Üstelik bu vuruşların kendisini gol krallığına taşıyacağını bile bile…

Efsane golcü, bu soruya önce “Aptallıktan” diyerek yanıt veriyor. Sonrasında ise şunları söylüyor:

“Şimdi düşündüğümde, QPR’da forma giyemeye başladığımda zaten takımın penaltıcısı vardı. Önce Roy Wegerle penaltıları kullanıyordu. Ondan sonra da Clive Wilson kullanmaya başladı. Newcastle United’a transfer olduğumda ise Alan Shearer gelene kadar Peter Beardsley takımın penaltıcısıydı. Dürüst olmam gerekirse penaltıları kullanmak istesem, kimse bana karşı çıkmazdı. Ama sonra düşündüm, hiç penaltı kullanmadan kaç gol atacağımı göstermek istedim. Ama şunu söylemeliyim ki bu kararımdan şimdi pişmanlık duyuyorum.”

TÜRKİYE’DE DURUM NASIL?

Les Ferdinand haksız rekabet olarak adlandırdığı gol kralının belirlenmesinde penaltı etkisinin Türkiye’deki oranı yüzde 30… Süper Lig’de son 30 sezonda penaltı vuruşlarından atılan golle çıkarıldığında, ‘Gol Kralı’ dokuz kez değişiyor. Kimi futbolcular ‘Gol Kralı’ unvanını kaybederken, kimileri de paylaşmak zorunda kalıyor.

Ferdinand’ın kariyerinde başaramadığı, hiç penaltı atmadan ‘Gol Kralı’ olan Türkiye’de yedi isim var.

Penaltı kullanmadan ‘Gol Kralı’ olanlar Şota Arveladze (95-96 / 25 gol), Mario Jardel (00-01 / 22 gol), Ümit Karan (02-03 / 16 gol), Zafer Biryol (03-04 / 25 gol), Gökhan Ünal (05-06 / 24 gol), Semih Şentürk (07-08 / 17 gol), Ariza Makukula (09-10 / 21 gol)

İLK KEZ 1989-1990 SEZONUNU ETKİLEYECEKTİ

Penaltılar çıkarıldığında ‘Gol Kralı’nın değişeceği ilk sezon, 1989-1990 sezonunda yaşanacaktı. O sezon, Feyyaz Uçar’ın yerine Hamdi Aslan ‘Gol Kralı’ olacaktı. 28 golle ‘Gol Kralı’ olan Feyyaz Uçar’ı, 21 golle Hamdi Aslan takip etti. Gollerinin 10 tanesini penaltıdan atan Feyyaz Uçar’ın aksine Hamdi Aslan, o sezon penaltıdan hiç gol kaydetmedi.

Daha sonrasında ise 1991-1992 sezonundan başlamak üzere dört sezon üst üste ‘Gol Kralı’nı penaltılar belirleyecekti. 91-92 sezonunda Aykut Kocaman (25 gol, 3’ü penaltı) yerine Tanju Çolak (23 gol, sıfır penaltı), 92-93 sezonunda Tanju Çolak yerine (27 gol, 9’u penaltıdan) Hakan Şükür (19 gol, sıfır penaltı) zirvede yer alacaktı. 1993-1994 sezonunda Bülent Uygun (22 gol, 5’i penaltı), Andre Kona (20 gol, 3’ü penaltı) ile krallığı paylaşacaktı. 1994-1995 sezonunda da Aykut Kocaman yerine (27 gol, 7’si penaltı) Saffet Sancaklı (24 gol, 2’si penaltı) Gol Kralı olacaktı.

İLHAN MANSIZ TEK BAŞINA KALACAKTI

2001-2002 sezonunda yaşandı. O sezon 21 golle zirveye yerleşen Galatasaraylı Arif Erdem, bu gollerin ikisini penaltıdan kaydetti. İkinci sıradaki İlhan Mansız da Beşiktaş formasıyla aynı gol sayısına ulaştı ve gol krallığını paylaştı. Ancak İlhan Mansız, sadece bir kez penaltıdan ağları havalandırdı.

Penaltılar çıkarıldığında İlhan Mansız’ın, Arif Erdem ile gol krallığını paylaşmak yerine, zirvede tek başına olması gerekiyordu.

BAROS ÖDÜLÜ PAYLAŞACAKTI

2008-2009 sezonunda gol krallığına Galatasaray’da forma giyen Milan Baros ulaştı. Çek futbolcu, 4 tanesini penaltıdan olmak üzere 20 golle zirvede yer aldı. İkinci sırada ise 18 golle Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri vardı. O da iki golünü penaltıdan atmıştı.

İki ismin de penaltıda attığı goller çıkarıldığında, Baros’un zirvede yalnız kalmadığı görünüyor. Penaltılar dışında 16 gole imza atan iki ismin, o sezon gol krallığı unvanını paylaşması gerekiyor.

CHACECHOU YERİNE İKİ İSİM

Süper Lig’de 2013-2014 sezonunda Sivasspor formasıyla ‘Gol Kralı’ olan Aatif Chahechouhe, bu unvanı penaltılardan attığı gollere borçlu… O sezon 17 golle zirvede yer alan Chahechouhe, bu gollerin 4’ünü penaltıdan kaydetti. Eğer Faslı futbolcu penaltı vuruşlarını kullanmasaydı, gol krallığı iki isim tarafından paylaşılacaktı.

Yarışı o dönem Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz, 16 golle ikinci sırada tamamladı. Burak Yılmaz, bu gollerden sadece 1 tanesini penaltıdan kaydetti. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe’nin golcüsü Moussa Sow ise bir kez bile penaltıdan ağları havalandırmadan 15 gole imza attı. Yani penaltı vuruşları çıkarıldığında Burak Yılmaz ve Moussa Sow, birlikte ‘Gol Kralı’ olacaklardı.

DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ İSİM GOL KRALI OLACAKTI

Penaltı vuruşlarından atılan goller çıkarıldığında 2016-2017 sezonunun ‘Gol Kralı’ unvanı dördüncü sıradaki isme gidiyor. O sezon 23 golle gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan Alanyaspor’un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, bu gollerin tam 7 tanesini penaltıdan kaydediyor. Penaltı golleri çıkarıldığında ise ne ikinci sırada yer alan Cenk Tosun, ne de üçüncü sıradaki Samuel Eto’o zirveye çıkabiliyor.

Eğer o sezon gol krallığı yarışında penaltıdan atılan goller çıkarılsaydı, dördüncü sıradaki Riyad Bajic, ‘Gol Kralı’ unvanını kazanan isim olacaktı. Konyaspor formasıyla penaltı atmadan 17 gol kaydeden Riyad Bajic, dördüncü sıradan zirveye yükselecekti. Sezonu Cenk Tosun 6’sı penaltıdan 20 golle, Samuel Eto’o ise 3’ü penaltıdan 18 golle tamamlamıştı.

Yani penaltılar gol krallığı yarışından çıkarılsaydı, Aykut Kocaman’ın iki, Feyyaz Uçar, Tanju Çolak, Bülent Uygun, Arif Erdem, Aatif Chahechouhe ve Vagner Love’un birer ‘Gol Kralı’ unvanı olmayacaktı.

İLGİLİ HABER Süper Lig : 5`inci haftaya damga vuran 7 olay